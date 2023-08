Volksschulfassade Scheibbs: Sanierung kurz vor Abschluss

Nur noch die Vorderansicht der Scheibbser Volksschule ist noch mit einem Gerüst versehen. Die Fassade in der Schulgasse und jene Richtung Schwarzer Elefant sind bereits fertiggestellt und erstrahlen in neuem Glanz.

Nachdem im Juni des Vorjahres kurz vor Schulschluss ein Fassadenelement heruntergebrochen war – zum Glück hatte es keine Verletzten oder Schäden gegeben –, war im Sommer des Vorjahres ein Teilstück saniert worden. Für die diesjährigen Sommerferien hat die Scheibbser Stadtgemeinde die Putz und Fassenden GmbH aus Mank mit der Fassaden- und Fenstersanierung beauftragt. Kostenpunkt: rund 170.000 Euro.

Die Vorderansicht der Volksschule Scheibbs rund um den Eingangsbereich ist derzeit noch eingerüstet. Foto: Christian Eplinger

Mittlerweile ist ein Großteil dieser Arbeiten abgeschlossen. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Bis zum Schulschluss wird alles fertig sein“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Franz Aigner bei einem Lokalaugenschein der Baustelle am Freitag der Vorwoche. Zwar sind zwei Seiten des Schulgebäudes noch eingerüstet, aber auch dort wird das Gerüst bis 1. September verschwinden. „Die Firma hat sehr gute Arbeit geleistet und ist voll im Zeitplan“, betont auch Dietmar Nestelberger vom Bauamt der Stadtgemeinde. „Damit sollten wir außen für zumindest die nächsten zehn Jahre bis auf das Dach keine Probleme mehr haben“, ergänzt Erich Mühlbacher, ebenfalls vom Bauamt der Stadtgemeinde.

Bürgermeister Franz Aigner (rechts) freut sich gemeinsam mit Erich Mühlbacher (links) und Dietmar Nestelberger vom Bauamt Scheibbs über die gelungene Fassaden- und Fenstersanierung bei der Volksschule Scheibbs. Foto: Christian Eplinger

Schulgipfel auf Herbst verschoben

Wie es innen weitergeht, da wäre im August ein Schul- und Kindergartengipfel geplant gewesen. Nachdem es sowohl im Poly als auch in der ASO Platzbedarf gibt und die Unterrichtsräume der Volksschule nicht mehr zeitgemäß sind, hat man im Scheibbser Gemeinderat gemeinsam mit den Schulen ja die verschiedensten Überlegungen angestellt (die NÖN berichtete). Auch die verschiedenen Schulkommissionen des Landes waren vor Ort und besichtigten die Räumlichkeiten beziehungsweise gaben sie ihre Empfehlungen ab. Dass der Schulgipfel jetzt dennoch erst im Herbst stattfinden wird, liegt an der Schulbehörde. Denn diese hat sich noch bis September Zeit erbeten, um das pädagogische Konzept einer möglichen Zusammenführung von ASO Scheibbs und ASO Rogatsboden zu erstellen bzw. durchzudenken. „Wir sind dran an einer Gesamtlösung. Aber da müssen wir wirklich alle Bereiche mitberücksichtigen“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner.

Kindergarten Feldgasse wird aufgestockt und um zwei Gruppen erweitert

Eine fixe Lösung gibt es mittlerweile für den Kindergartenbereich. Da wird der aktuell zweigruppige Kindergarten Feldgasse auf vier Gruppen aufgestockt. Die Kommission hat dafür jetzt grünes Licht gegeben. Gleichzeitig kann die Stadtgemeinde auch einen kleinen Teilbereich des Sportplatzes der Sport-Mittelschule für den Ausbau des Kindergartens mitnutzen. „Die Sportmittelschule wird ihren Sportplatz behalten, allerdings einen Teilstreifen davon an den Kindergarten abtreten. Der Fußballplatz hat ja jetzt schon nicht die Maße, um ein Bewerbsspiel durchzuführen. Dafür haben wir eh unsere Plätze beim Freizeitzentrum. Aber den Sportplatz bei der Mittelschule so zu erhalten, dass man weiterhin sinnvoll Sport betreiben kann, ist und war unser aller großer Wunsch“, erklärt Aigner.

Aktuell sind mehrere Architekten eingeladen, ihre Planungsvorschläge für die Aufstockung des Kindergartens Feldgasse abzugeben. „Wir sind da auf gutem Weg“, ist Aigner überzeugt.