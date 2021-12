Pizza-Snacks zum Selber-Backen in Purgstall

Die Box am Parkplatz beim Bowlingcenter Purgstall ist rund um die Uhr geöffnet. Personal braucht es keines. Denn Kunden können sich in der Bistro Box über Touch-Displays in nur zwei Minuten selbst eine Steinofenpizza backen. Dazu gibt es weitere kleine Snacks, kalte Getränke und Kaffee. Das Start-up-Unternehmen wurde 2009 an der Fachhochschule Wels gegründet und hat heute 39 Standorte in ganz Österreich. Der gelernte Gastronomiefachmann Dominik Hochholzer aus Euratsfeld ist Betreiber der beiden neuen Bistro Boxen in Purgstall und Ybbs. Der 28-Jährige ist der 21. Franchise-Nehmer des Unternehmens, das nun in Niederösterreich insgesamt sieben Standorte zählt. Beruflich ist Dominik Hochholzer weiterhin auch noch im elterlichen Betrieb, dem „Gafringwirt“ in Euratsfeld, tätig. Mit der Bistro Box möchte er sich ein zweites Standbein aufbauen.

Der junge, technik-begeisterte Gastronom ist vom Bistro Box-Konzept überzeugt. „Die Automatisierung wird auch in der Gastronomie zumindest teilweise Einzug halten“, ist er überzeugt.