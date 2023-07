Gastro-Deal kurz vor Abschluss

Seit auf der Seite der IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH der „Verkauft“-Button über dem Selbstbedienungsrestaurant B-25 prangert, brodelt im Ort die Gerüchteküche. Im Mittelpunkt des Rätselratens steht ein amerikanischer Fast-Food-Riese, der sich in Purgstall niederlassen wolle.

Erich Krieger, der im Auftrag der Josef Steiner-Stiftung, in deren Besitz das B-25 ist, die Verkaufsverhandlungen geführt hat, gibt sich noch verschlossen: „Von Verkäuferseite her ist alles klar. Es ist aber so vereinbart, dass wir erst nach der endgültigen Unterzeichnung aller Verträge bekannt geben werden, wer der Käufer ist.“

Mutmaßungen über den Käufer möchte er nicht bestätigen: „Ich kann nur so viel sagen, dass es für Purgstall eine hochinteressante Sache ist, eine wesentliche gastronomische Aufwertung und ein Meilenstein für die Entwicklung unseres Ortes.“

Keinen Kommentar zum Verkauf gibt es zum aktuellen Zeitpunkt sowohl von der Josef-Steiner-Stiftung als auch von der Marktgemeinde Purgstall. Beide wollen abwarten, bis wirklich alles in trockenen Tüchern ist: „Wenn es an der Zeit ist, werden wir an die Öffentlichkeit gehen.“

Das B-25-Restaurant an der Purgstaller Ortseinfahrt, das als Würstelstand begann, war der Grundstein von Josef Steiners seinerzeitigen Gastronomie-Imperium an der B 25. Zur Lokal-Kette gehörten auch das Kultlokal „Outback Roadhouse“ und ein daran anschließendes Selbstbedienungslokal in Ybbs. Diese beiden Lokale haben bereits im Vorjahr den Besitzer gewechselt und sind in den Händen von Gerhard Buchinger.