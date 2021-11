Impfquote: 60-Prozent-Marke überstiegen

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Scheibbs bei 1.421,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern (591 Neuinfektionen in sieben Tagen). Insgesamt zählte man 781 aktuelle Corona-Fälle. Dazu kamen 1.299 aufrechte Absonderungsbescheide und 348 Verkehrsbeschränkungen. „Wir sind leider weiter auf konstant hohem Niveau quer durch alle Gemeinden, wobei die Inzidenz dort am geringsten ist, wo die Impfquote am höchsten ist“, weiß Bezirkshauptmann Seper.

Zwei Gemeinden unter 50, zwei über 70 Prozent

Die Impfquote im Bezirk übersprang am Montag erstmals die 60-Prozent-Marke. 24.983 Personen sind zwei Mal geimpft (60,10 Prozent), 5.674 Personen haben schon ihren dritten Stich. Geht man ins Detail gibt es mit Gresten-Land (46,6 Prozent) und Randegg (49,62 Prozent) immer noch zwei Gemeinden unter einer 50-prozentigen Impfquote. Demgegenüber stehen Göstling (72,31 Prozent) und Scheibbs (70,62 Prozent) mit einer Impfquote jenseits der 70 Prozent.

Impfbusse im Bezirk unterwegs

Impfen ohne Anmeldung – das ist aktuell nicht nur im Impfzentrum Wieselburg möglich, sondern auch bei den NÖ Impfbussen. Die waren in der Vorwoche fünf Mal im Bezirk unterwegs. In St. Anton/Jeßnitz ließen sich am Freitag 150 Personen impfen. Am Samstag waren es in Oberndorf 224, in Gaming 240 und in Gresten 315 Personen. Dazu kamen 60 Impfungen bei der firmeninternen Impfaktion von ZKW Wieselburg.

Die nächsten Stationen der Impfbusse im Bezirk: Donnerstag, 25. November, 10 bis 13 Uhr Göstling (Gemeindeamt), 15 bis 18 Uhr Purgstall (FF-Haus); Samstag, 27. November: 10 bis 13 Uhr Scheibbs (Rathaus).