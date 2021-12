Bezirk Scheibbs: Das Schlusslicht auf allen Linien

285 Impfungen wurden bei der jüngsten Aktion des NÖ Impfbusses in Göstling verabreicht. Göstling ist mit knapp 75 Prozent Vollimmunisierung (zwei Impfungen) jene Gemeinde mit der höchsten Impfquote im Bezirk Scheibbs. Die nächsten Stationen des NÖ Impfbusses im Bezirk sind am Samstag, 11. Dezember in Reinsberg (15 bis 18 Uhr) sowie am 18. Dezember in Gresten (10 bis 13 uhr) und Steinakirchen (15 bis 18 Uhr) und am Montag, 20. Dezember in der Kartause in Gaming (10 bis 13 Uhr).

Foto: Georg Perschl