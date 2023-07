Faszinierende Tanzperformance am Scheibbser Rathausplatz

Impuls.kultur hatte zu diesem Stück geladen, in dem eine Ballerina und ein Breakdancer die Fluidität des menschlichen Köpers und Geistes erforschen. Schon am kommenden Donnerstag geht es mit dem Sommerprogramm von impuls.kultur weiter. Der Scheibbser Kulturverein lädt zum ersten Kinoabend auf den Rathausplatz. Gezeigt wird die österreichisch-deutsche schwarze Filmkomödie „Der Onkel – The Hawk“ mit Michael Ostrowski, Anke Engelke, Hild Dalik und Simon Schwarz (6. Juni, Beginn 21 Uhr), die im Mai 2022 Premiere in den österreichischen Kinos feierte.

Zum Inhalt: Mike Bittini, ein Spieler und Lebemann, kehrt nach vielen Jahren zurück ins Haus seines Bruders und nistet sich dort ein. Er hat erfahren, dass sein Bruder Sandro, ein Prominenten-Anwalt, ins Koma gefallen ist und auf Intensiv liegt, seine Frau Gloria und die beiden Kinder (Niki, 13, und Stefanie,17) sind im Ausnahmezustand. Die Anwaltskanzlei macht Druck auf Gloria, sie sucht nach verschwundenen 600.000 Euro, die Tochter will abhauen, der Sohn fühlt sich am Koma des Vaters schuldig. In dieser hochdramatischen Zeit schleicht sich der Onkel ins Haus wie der Habicht in den Hühnerstall und mischt dort ordentlich auf. Er will den Kindern der neue Vater sein und er will die Frau des Bruders zurück, mit der er vor 17 Jahren ein Verhältnis (und ein Kind?) hatte. Während Gloria durch die sich überschlagenden Ereignisse erfährt, dass ihr Mann seit Jahren heimlicher Schwarzgeldlieferant war und jäh aus ihrem Vorstadtidyll gerissen wird, legt sich Onkel Mike mit dem Nachbarspolizisten Udo an und verwirrt dessen bipolare Gattin und Krankenschwester Jenny. Der Onkel kommt, um zu helfen, bringt Chaos und findet die Liebe.