Kulturelle Highlights in Scheibbs

Während sich der August langsam dem Ende zuneigt, rücken einige sehenswerte Veranstaltungen von der Scheibbser impuls.kultur immer näher.

Den Anfang macht am 1. September ab 19.30 Uhr die Lesung „Wässrige L(ö)esung“, welche dem Thema Wasser in kreativer Weise auf den Grund geht. In einer bunten Textcollage von Ilse Nekut, die Fremdtexte mit eigenen Texten und musikalischen Beiträgen kombiniert, wird das Wasser in der Mythologie, der Naturwissenschaft und Kunst in einer erfrischenden Kollektion unterschiedlicher Genres und Stile präsentiert. Die Scheibbser Stadtmole erweist sich dabei als perfekter Ort für die Lesung. Vorgetragen werden die Texte von Petra Pöchhacker, Hans Huber und Kurt Tutschek. Sophie Rothner sorgt auf der Violine für die passende musikalische Umrahmung.

Am 15. September wartet dann mit der Band „The Bottles“ ein Abend auf alle Musikbegeisterten, der ganz im Zeichen von amerikanischen Songs und Bluesklassikern steht. Ab 19.30 Uhr wird ein schwungvoller Sound von Robert Rehak, Martin Sedlinger, Benjamin Zalud und Peter Klein auf der Bühne in der Bahnhofstraße erklingen. Gemeinsam geben die Musiker amerikanischen Songs ihre ganz eigene Note und produzieren so einzigartigen „Hot-Rod-Blues“. Bereits bei mehreren Touren durch Österreich, Finnland und Bayern lieferten „The Bottles“ mitreißende Auftritte.

Ein weiteres hochkarätiges musikalisches Programm mit zwei besonderen Acts wartet am 16. September ab 18.30 Uhr ebenfalls auf der Bühne in der Bahnhofstraße. In ihrer aktuellen Formation „Teriya“ laden Madou Kone aus Burkina Faso und Benno Sterzer aus Deutschland mit Gesang, Balafon und Percussion auf eine Reise nach Afrika ein. Mit Karim Sanou, Klaus Zalud und Martin Mondl bekommen die beiden bei ihrer Performance „Songs from Africa“ Unterstützung von weiteren Größen aus der Afro- und Jazzszene, welche ihre eigenen Ideen und ihre kraftvolle Energie auf die Bühne bringen.

Für gute Stimmung in der Scheibbser Innenstadt wird dann Simone Kopmajer gemeinsam mit ihrer Band (Paul Urbanek am Piano, Reinhardt Winkler am Schlagzeug und Karl Sayer am Bass) sowie Österreichs Top-Saxofonisten Wolfgang Puschnig mit ihrem Bühnen-Programm „With Love“ sorgen. Ausgewählte Stücke wie „Cold Cold Heart“ von Hank Williams, „It's Time For You To Go“ von Buffy Sainte-Marie oder „Over the Rainbow“ aus der Feder von Harold Arlen und Yip Harburg werden an diesem Abend zur Aufführung gebracht. Besondere Highlights warten mit den eigenen Songs „Take It All In“ und „Opposites Attract“ von Simone Kopmajer auf das Publikum.