Jazzige Klänge vom Duo SiTZ im kultur.portal Scheibbs

Immer auf der Suche nach dem Verbindenden in der Welt – was haben Kroatien und Hawaii gemeinsam? Welche Parallelen gibt es zwischen Hindu und Mostviertlerisch?

Das „duo SiTZ“ – das sind Julia und Walter Sitz aus Seitenstetten. Künstlerisches und privates Dreamteam seit 20 Jahren. Beide auch bekannt als das „Herz“ der Quetschwork-Family – die im Übrigen gerade mit ihrem neuen Programm „Kratzen wenn’s juckt“ auf Tour ist.

Am Freitagabend singt Julia in 15 verschiedenen Sprachen und Dialekten – stimmgewaltig und gefühlvoll. Als Jazz-Sängerin und Blockflötistin verzaubert sie vom ersten Ton an. Walter ist Drummer, Gitarrist, Komponist, Arrangeur, Songwriter und „Kreativling auf allen Ebenen“, wie er sich selbst beschreibt. Er spielte unter anderem bereits mit Jazz-Größen wie Joe Zawinul.

Das Publikum erwartet ein kleines feines Konzert der Extraklasse. Man lehnt sich zurück und lässt sich entführen in die verschiedensten Kulturen dieser Erde. Wohlfühlfaktor garantiert.

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Vorverkauf: 18 Euro (www.eventjet.at), Abendkassa: 20 Euro.

