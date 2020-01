Die aus Gresten stammende Ministerin Klaudia Tanner eröffnete am Samstag auf Einladung vom Ybbser Bürgermeister Alois Schroll den Schulball der HAK/HAS/IT-HTL Ybbs, der heuer ausnahmsweise im Wieselburger Messegelände stattfand, weil die Ybbser Stadthalle derzeit generalsaniert wird.

Für Direktor Rainer Graf war es ein besonderer Ball, nämlich sein letzter als Direktor. Er wird mit Ende des Schuljahres in Pension gehen. Dass dieser ausgerechnet in seiner Heimatstadt Wieselburg stattfand, freute ihn ebenso wie die zahlreiche Schar an Ehrengästen, die dem Ball und damit der Schule ihre Wertschätzung zeigten.

Ballthema wer heuer „Hollywood – Stars für eine Nacht“. Dabei zeigten die Schülerinnen sowohl bei der Polonaise als auch der Mitternachtseinlage durchaus Showtalent. Und so durfte auch eine Oskar-Verleihung nicht fehlen …