Eine Fragebogenaktion in Oberndorf hat ergeben, dass über 70 Liegenschaften außerhalb der Ortswasserleitung ein Problem mit der Wasserversorgung haben. Durch Veränderungen in der Landwirtschaft wie etwa höhere Tierzahlen, aber auch längere Trockenheitsperioden durch den Klimawandel, reicht die Kapazität der Hausbrunnen nicht mehr aus. Es kommt immer häufiger zu Wasserknappheit, die Feuerwehr muss mit Wassertransporten aushelfen.

„Das Land Niederösterreich ist an uns herangetreten, um grundsätzlich darüber nachzudenken, wie die zukünftige Wasserversorgung aussehen kann und um einen Trinkwasserplan zu erstellen“, sagt Bürgermeister Walter Seiberl. Mit dem Trinkwasserplan soll ein Werkzeug geschaffen werden, mit dem erforscht werden soll, wo es Sinn macht die Ortswasserleitung zu erweitern oder eine genossenschaftliche Lösung anzustreben“, erklärt Raimund Schuster vom Ziviltechnikbüro Schuster. „Ein Lösungsansatz ist auch, mit einer der Nachbargemeinden eine Wasserversorgung zu gewährleisten.“

An drei Abenden hat die Gemeinde nun über 200 Liegenschaftsbesitzer aus Oberndorf in die Sporthalle eingeladen und alle Möglichkeiten zur besseren Trinkwasserversorgung präsentiert. Ziviltechniker Raimund Schuster und Gemeinderat Gerhard Wondrazcek informierten über den aktuellen Stand der Dinge und zeigten die Optionen der Wasserversorgung der Zukunft auf. Am Donnerstag, 27. August, besteht um 19.30 Uhr in der Sporthalle noch einmal die Möglichkeit, mehr über die zukünftige Oberndorfer Wasserversorgung zu erfahren.

Keine Sorgen ums Wasser müssen sich die Haushalte machen, die an die Ortswasserleitung angeschlossen sind. Hier sorgen die Brunnen Zimmerau und Schachau für die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser und decken den durchschnittlichen Tagesbedarf von 250 bis 400 Kubikmeter. „Der Brunnen Zimmerau wurde in den 70er-Jahren errichtet. Als absehbar wurde, dass dieser bald an seine Kapazitätsgrenze kommen würde, wurde vor zehn Jahren der Brunnen Schachau gebaut.“ Pool-Befüllungen, erklärt Bürgermeister Seiberl, müssen vorab auf der Gemeinde gemeldet werden.