Das Treffen der Vereine in Gaming

Für die örtlichen Vereine gibt es mittlerweile eine Vielzahl an gesetzlichen Vorschriften, die es zu beachten und einzuhalten gilt. Sei es der Umgang mit den Behörden, der Gemeinde, allgemeinen Rechten und Pflichten, wirtschaftliche Führung, Versicherungen, Sicherheit und Haftung bis hin zu Ansuchen um Förderung.

Das „Service Freiwillige“ des Landes NÖ bietet dazu viele Infos und Unterstützungen zu all diesen Fragen an. Konrad Tiefenbacher von „Service Freiwillige“, in Zusammenarbeit mit dem BhW Gaming und Bildungsgemeinderat Werner Grünsteidl, wird an diesem kostenlosen Informationsabend auf diese wichtigen Themen eingehen und alle Fragen dazu beantworten.

Bei dieser Veranstaltung wird den Vereinen zudem die Möglichkeit geboten, sich besser kennen zu lernen. Das ist deshalb wichtig, da sich die Führungspersonen der Vereine in den letzten Jahren stark verändert haben.

