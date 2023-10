Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu Hause

Jeden zweiten Dienstag im Monat steht Gemeindepfleger Christoph Heinreichsberger von 9 bis 11 Uhr am Gemeindeamt in einer Sprechstunde zu allen Fragen rund um das Thema Pflege bereit. Pflegende Angehörige erhalten Rat und Hilfe in allen Fragen zum Thema Pflege und Unterstützung im Alltag. Das betrifft auch die Unterstützung beim Ausfüllen von Pflegeanträgen und bei der Organisation von Kurzzeit- und Übergangspflege, bei Heilbehelfen oder sonstigen Anträgen. „Bei den Sprechstunden ist es wichtig, die Bedürfnisse der Angehörigen ernst zu nehmen und sie bestmöglich zu unterstützen“, weiß Christoph Heinreichsberger. Vieles ist möglich, man muss nur über die Möglichkeiten Bescheid wissen“, sagt Heinreichsberger weiter. Auch Hausbesuche und Beratung vor Ort sind möglich. Ziel ist es, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu Hause zu ermöglichen.

Dass der Service einen unverzichtbaren Mehrwert für alle Oberndorferinnen und Oberndorfer darstellt, dessen sind sich Bürgermeister Walter Seiberl, Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt und geschäftsführender Gemeinderat Martin Gassner sicher. „Es soll allen Pflege daheim ermöglicht werden und dafür vorzusorgen“, sind sie sich einig und stellen daher den Pflegeberatungsservice der Marktgemeinde Oberndorf kostenlos zur Verfügung.