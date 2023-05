Informationsveranstaltung Zurück in den Job nach der Babypause

Lesezeit: 2 Min

Foto: Sandra Hinterlechner Photographe, Sandra Hinterlechner

N ach der Babypause gut informiert und kompetent zurück in den Job – Arbeitsmarktservice und Arbeiterkammer laden am 9. Mai von 9 bis 11 Uhr zu gemeinsamen Veranstaltungen „wo[man] & work“ in die Arbeiterkammer Scheibbs.