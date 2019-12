Mit Jahresbeginn startet die Stadtgemeinde ein Bürger-WhatsApp-Service. „Dort sein, wo die Wieselburger sind“, lautet dabei das Motto. Die Stadtgespräche hätten gezeigt, wie wichtig es sei, auf kurzem, unkomplizierten Weg mit den Bürgern in Kontakt zu treten, um Probleme und Anliegen schnell zu lösen, ist SP-Bürgermeister Josef Leitner überzeugt.

„Unser Anliegen ist es, am Puls der Zeit mit den Wieselburgern zu kommunizieren. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dabei zu helfen, das Leben in unserer Stadt und den Kontakt mit dem Bürgerservice so zu gestalten, dass wir persönlich, aber gleichzeitig auch komfortabel, rasch und einfach erreichbar sind und informieren können“, sagt Leitner.

Die Stadtgemeinde sendet ab 1. Jänner wichtige und aktuelle Infos rund um das Leben in Wieselburg direkt auf das Handy. Ziel ist es, die Bürger gezielt und schnell informieren zu können. Aber das System soll vor allem auch umgekehrt funktionieren: Die Bürger sollen jederzeit die Stadtgemeinde kontaktieren können, wenn sie Fragen oder Anliegen haben: Von der kaputten Straßenlaterne über Informationen zum Heizkostenzuschuss bis hin zu Fragen rund um das Meldewesen - jede Anfrage kann nun auch jederzeit über WhatsApp gesendet werden – als Text, Bild, Video oder Sprachnachricht.

„Es ist ein Info-Kanal in beide Richtungen.“ Bürgermeister Josef Leitner

Sämtliche eingehende Nachrichten werden nur von den Rathausmitarbeitern gesehen. „Es handelt sich beim WhatsApp-Kanal der Stadtgemeinde um keinen Gruppenchat“, stellt Stadtamtsleiter Franz Willatschek klar.

Der offizielle Startschuss fällt am 1. Jänner 2020. Anmelden kann man sich aber schon jetzt in zwei einfachen Schritten:

1. Die Telefonnummer: 0660/1555177 im Handy unter „Stadtgemeinde Wieselburg“ einspeichern.

2. Den Vor- und Nachnamen per WhatsApp senden.