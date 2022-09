Türen auf im WasserCluster am Lunzer See

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Freitag, 2., und Samstag, 3. September, öffnet der WasserCluster Lunz wieder seine Türen für interessierte Besucher.

Vorträge der einzelnen Arbeitsgruppen bieten am Freitagabend ab 18 Uhr spannende Einblicke in aktuelle Forschungsthemen. Am Samstag können die Besucher ab 13 Uhr selbst experimentieren und zu Forschern werden.

Zudem stehen Führungen durch die Labore, Mitmach-Stationen und eine spannende Rätselrallye auf dem Programm, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Ab 14 Uhr gibt es außerdem Getränke und Speisen vom Grill.

Das Parken am Seeparkplatz ist an beiden Tagen kostenlos.

