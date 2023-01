Türen auf in der Talenteschmiede Scheibbs

Vollbild

FB

Julia Scharner, Alina Fohringer, Julia Prankl und Lena Braunshofer: Sie absolvieren aktuell ihre Ausbildung in der Sparte Handel und Büro informierten die Besucher beim Tag der offenen Tür. Unterbrachen nur kurz ihre Arbeit am Hochbeet: Christian Fellner, Daniel Wieser, Martin Pfandl, Stefan Schrittwieser und Samuel Wippl. Die Schülerinnen der MS Wieselburg genossen die Cocktails an der Bar der Schüler der Sparte Gesundheit, Schönheit und Soziales. Genauigkeit ist gefragt. Oliver Metzinger zeigte das Aufmauern in der Praxis. Arthur Naske und Florian Gasser im SPS-Labor programmierten für die Computersteuerung. Das Schulsprecher-Trio Tina Huber, Lorenz Gratzer und Alexander Kasser informierten über die verschiedenen Sparten der Ausbildung. Die „Glückskinder“ am Glücksrad waren Sarah Schwarzschachner, Vanessa Haas, Aaliyah Brenneis und Nina Solböck. Schulleiter Robert Heindl führte die Ehrengäste, darunter auch Landtagsabgeordneter Anton Erber und AMS-Leiter Josef Musil, durch die Werkstätten.

1 /33