BIGS Gaming ermöglicht Einblicke in die Pflegeausbildung

Neugierige Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern können am Freitag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 12 Uhr alles über das Ausbildungsangebot und die Berufschancen in der Caritas Schule erfahren.

Neben einer Ausbildung ab der 9. Schulstufe bietet das Bildungszentrum auch Zweige für berufliche Höherqualifizierung bzw. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Pflege- und Sozialbereich ab 17 Jahren. Im BIGS Gaming befindet sich also die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLPS), die nun in den Regelbetrieb übergegangen ist und neben der Matura auch einen Berufsabschluss inkludiert. Außerdem stehen eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe (FSB) sowie eine zweijährige Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) ab einem Einstiegsalter von 17 Jahren zur Auswahl. Auch die Unterbringung in einem schuleigenen Internat ist möglich.

Schüler profitieren von der NÖ Pflegeausbildungsprämie

Seit 1. Jänner 2023 werden Ausbildungen im Pflegebereich attraktiv gefördert. So erhalten Schülerinnen und Schüler der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) für die Ausbildung zum Fach- bzw. Diplom-Sozialbetreuer eine Ausbildungsprämie in der Höhe von monatlich 600 Euro für die Mindestausbildungsdauer von maximal drei Jahren. Durch eine Anpassung der Richtlinien erhalten nun auch Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) einen monatlichen Förderbetrag in der Höhe von 450 Euro vom zweiten bis zum fünften Ausbildungsjahr.