ZKW entwickelt und fertigt smartes Digitallicht für Polestar 3

Der neue vollelektrische Polestar 3 fällt durch sein minimalistisches, futuristisches Design auf. Zu den technologischen Highlights des Elektro-SUV zählen die HD-LED-Scheinwerfer, die vom Lichtsysteme-Spezialisten ZKW entwickelt und gefertigt werden. Die 1,3-Megapixel-Module der Frontleuchten passen Intensität, Größe und Höhe des Lichtstrahls automatisch an die Licht- und Wetterbedingungen sowie die Fahrgeschwindigkeit an. Außerdem verhindert das intelligente Scheinwerfersystem ein Blenden anderer Verkehrsteilnehmer. „Das Scheinwerfersystem des Polestar 3 vereint die neuesten Technologien und innovative Funktionen zu einem Premium-Serienprodukt“, sagt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Innovative „mirrorZ“-Technologie

Basis für die Hightech-Scheinwerfer des Polestar 3 ist die „mirrorZ“-Technologie von ZKW, die das LED-Licht dank beweglicher Mikrospiegel gezielt steuern und verteilen kann. In Kombination mit einer Frontkamera erkennt das System den entgegenkommenden Verkehr und blendet mit Hilfe der „Digital Light Processing“-Technologie (DLP) selbsttätig ab und fokussiert den Lichtstrahl sehr präzise und nahtlos auf die dazwischenliegenden Bereiche.

Möglich machen das leistungsstarke LED-Module mit 1,3 Millionen Pixel, deren Licht über mikroskopisch winzige, elektronisch gesteuerte Spiegel gelenkt wird. „Die Warnfunktionen helfen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden“, ist Dr. Steger überzeugt.

Wieselburg, Wr. Neustadt und China entwickeln gemeinsam

Polestar und ZKW verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Der Wieselburger Lichtsysteme-Spezialist hat bereits den Polestar 2 mit Premium-LED-Scheinwerfern ausgestattet. Die Beleuchtungen für den Polestar 3 wurden in den ZKW-Standorten in Wieselburg und im chinesischen Dalian entwickelt. Die Produktion des Hightech-Lichtsystems erfolgt bei ZKW Dalian, das Fahrzeug selbst wird in Chengdu und Ridgeville, South Carolina, gefertigt. Die „mirrorZ“-Modul-Elektronik stammt aus dem ZKW Elektronikwerk in Wiener Neustadt.