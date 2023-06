Stelle des Scheibbser Bezirksärztevertreters weiter vakant

Seitdem der Purgstaller Allgemeinmediziner Doktor Karl Brandstetter im Herbst des Vorjahrs nach 20 Jahren in den verschiedensten Funktionen nicht mehr als Bezirksärztevertreter kandidiert hat, ist diese Stelle im Ötscherland vakant. Bei den Wahlen wurden zwar einige Ärzte und Ärztinnen am Stimmzettel vermerkt, aber keiner der Betroffenen wollte die Wahl annehmen.

„Wir haben damals die Ärztekammer um Rat gefragt, wie wir weiter vorgehen sollen. Aber auch die war ziemlich ratlos. Nur hat die Ärztekammer vermutlich nach den Turbulenzen in der Kurie zu Ostern derzeit wichtigere Agenden zu erledigen“, fürchtet Karl Brandstetter, dass dieser Zustand noch einige Zeit dauern wird.

Ärztekammer: Schreiben sofort Wahl aus, wenn sich wer findet

„Wir bedauern diese Situation und hoffen sehr, dass sich bald wieder jemand findet, der diese Funktion übernehmen möchte. Denn der Bezirk Scheibbs ist aktuell der einzige Bezirk in Niederösterreich, wo wir keinen Bezirksärztevertreter haben“, erklärt Birgit Jung, Leiterin der Presseabteilung der Ärztekammer für Niederösterreich, auf NÖN-Anfrage. Sollte ein Arzt oder eine Ärztin des Bezirks diese Funktion auszuüben, dann würde die Ärztekammer unverzüglich diese Wahl ausschreiben, erklärt Jung. Die Ärztekammer selbst will ab Sommer in dieser Causa wieder aktiv suchen.

Zwei Ärztevertreter hat der Scheibbser Bezirk derzeit allerdings: Fachärztevertreterin ist Doktor Elisabeth Forster, niedergelassene Internistin in Scheibbs, und Spitalsärztevertreter Oberarzt Doktor Bernhard Maier von der Orthopädischen Abteilung im Landesklinikum Scheibbs.