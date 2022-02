Neue Homepage: Scheibbs wieder „up to date“

Die Stadtgemeinde Scheibbs präsentiert sich online seit Dienstag dieser Woche in einem neuen Look. Sarah Riegler und Bernhard Hofecker vom Kulturamt sowie EDV-Administrator Franz Muthentaler sorgten in Zusammenarbeit mit der „gemdat“ für die inhaltliche Gestaltung und technische Umsetzung der Gemeindehomepage, die wie bisher unter der Adresse www.scheibbs.gv.at zu finden ist. Die Homepage bietet umfassende Infos zu Verwaltung mit Gemeindebediensteten und Gemeinderat mit deren Zuständigkeiten, virtuelle Amtstafel, Branchenverzeichnis, aktuelle News und Veranstaltungen, Abfallkalender, Verordnungen, Formulare, Förderungen, Gemeindeeinrichtungen und vieles mehr.

„Damit ist man in puncto Design und Funktionalität wieder up to date. Beispielsweise war die automatische Bildschirmanpassung an mobile Geräte bei der alten Homepage nicht gegeben, was jetzt selbstverständlich möglich ist. Außerdem erfolgt ein automatischer Abgleich der Eingaben mit der Gem2Go App, was Zeitersparnis bei der Verwaltung bringt“, erläutert Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker. Die Bereiche Tourismus, Freizeit & Kultur sind weiterhin auf einer eigenen Homepage www.tourismus.scheibbs.gv.at zu finden.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren