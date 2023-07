Oberndorf: Info-Abend zum Thema Glasfaser

Über 230 Interessierte kamen zu einer Veranstaltung in die Allzweckhalle nach Oberndorf, um sich über die Vorteile eines Glasfaser-Internetanschlusses zu informieren. Im Rahmen des NÖgig-Glasfaser-Projekts haben 870 Oberndorfer Haushalte die Chance auf einen Glasfaser-Hausanschluss. Die Grundbedingung: Mindestens 42 Prozent der Haushalte in der Ausbauzone müssen sich bis Ende August für einen Anschluss entscheiden. Bei der Veranstaltung wurden auch die nötigen Bautätigkeiten thematisiert. Diese wolle und könne man auf ein Minimum beschränken, sagte Bürgermeister Walter Seiberl: „Bei allen Bauprojekten der vergangenen Jahre wurden vorausschauend Glasfaserkabel mit eingelegt. Das wird auch in Zukunft so gehandhabt, sodass wir nur dort aufgraben müssen, wo es unbedingt nötig ist.“ Nach ersten Kostenschätzungen werde die Summe der Baukosten rund 3,8 Millionen Euro betragen, informierte Viktor Juhasz von der NÖgig.