Bezirk Scheibbs: 15 Prozent mehr Betrugsdelikte im Netz

„Mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir bitte Geld überweisen“ – so oder ähnlich gelangen oftmals Nachrichten per SMS an Eltern. Doch bei diesen Nachrichten handelt es sich nicht um Mitteilungen der eigenen Tochter oder des eigenen Sohnes, sondern um die von Betrügern. Da am neuen Telefon die Banking App aber noch nicht funktioniere und eine dringende Zahlung durchgeführt werden müsse, wird um Aushilfe gebeten. Die Opfer sollen einen meist vierstelligen Betrag an eine bestimmte Empfängerin oder Empfänger überweisen und das Geld werde so bald wie möglich zurückgezahlt. Diese sogenannte Tochter-Sohn-Betrugsmasche macht allein 14 Prozent der gesamten Delikte im Netz aus.

„Das Thema Internetkriminalität ist ein omnipräsentes Thema, das auch in ländlichen Bereichen flächendeckend vorkommt. Gutgläubigkeit und die Sehnsucht nach dem schnellen Geld treibt die Menschen an“, erklärte Bundesminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz vergangene Woche in Purgstall. Privathaushalte seien davon ebenso betroffen wie Betriebe.

Generell ist die Kriminalität im Netz im Vorjahr österreichweit um 30 Prozent gestiegen. Der Bezirk Scheibbs liegt da zwar mit 15 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr deutlich darunter, dennoch ist der finanzielle Schaden ein enormer.

„Um Hass im Netz, Missbrauch, Fake News und Deepfake entgegenzuwirken, ist die umfangreiche Aufklärung und Information entscheidend“, erklärt Karner und kündigt den Tag der Sensibilisierung am 19. September im Bezirk Scheibbs an. An diesem Tag wird es Informationen für die Jugendlichen im Gymnasium Wieselburg, in der Bezirkhauptmannschaft für Bedienstete und Gemeindemitarbeiter und in der Firma Welser für Wirtschaft und Betriebe geben.