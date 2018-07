Am Wochenende gingen die Intertonale und die Aktionstage erfolgreich zu Ende.

Die dritte Intertonale, das Seminar für Musik des Kulturvereins Proberaum, ist vorbei. Auch die gleichzeitig abgehaltenen Aktionstage, wo Workshops wie Animationsfilm, Design oder auch der Cyanotypie genannte Blaudruck angeboten wurden, erfreuten sich genau so wie die Intertonale-Seminare wieder vieler Teilnehmer, sodass Projektleiter Gerald Zagler und das große Team des Proberaums überaus erfolgreich Bilanz ziehen konnten.

Aber auch ein anderer Aspekt ist in diesen Tagen wieder hervorgetreten: die Stadt verändert sich in solchen Wochen, wie es früher bei der Jazzwoche Scheibbs (oder auch bei den sogenannten Lehrertagen) der Fall war. Junge Menschen, oft mit Instrumentenkoffern und immer gut gelaunt, prägen das Stadtbild und bevölkern die Lokale.

Aber zurück zur Intertonale. „Ja, wir waren sehr zufrieden heuer“, sagte Projektleiter Gerald Zagler bei einem Rundgang durch die Workshop-Räume. Es sei neuerlich gelungen, die Teilnehmerzahl zu steigern, die Leute würden sich sehr wohl fühlen, die Stimmung sei während der ganzen Woche bestens gewesen.

Das liegt sicherlich auch an den hervorragenden Workshop-Leitern. So war etwa die Seminarwoche mit dem Leyya-Duo Sophie Lindinger und Marco Kleebauer schnell ausgebucht, aber auch Referenten wie Marino Formenti, Ceren Oran oder Bernhard Hammer zogen die lernwilligen jungen Künstler an.

Schon um einige Jahre länger gibt es die Aktionstage. Auch hier lädt der Proberaum Künstler und kreative Köpfe ein, mit den Teilnehmern zu arbeiten oder auch zu experimentieren.

Hier waren zum Beispiel Comics oder das Fach Animationsfilm sehr beliebt, wo mit Schorsch Feierfeil ein beruflich erfolgreiches Proberaum-Gründungsmitglied sein Wissen und Können weitergab. Alles in allem eine erfreuliche Entwicklung, über welche sich Gerald Zagler und das Proberaum-Team freuen und auf die sie zu Recht stolz sein dürfen.