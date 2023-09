Reinhard Pekny: „Die Natur kennt die Kategorie Katastrophe nicht“

NÖN: Seit 1997 ist das mittlerweile auf 7.000 Hektar erweiterte Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal Ihr Arbeitsplatz. Ein sehr untypischer für einen geborenen Wiener. Wie ist es dazu gekommen?

Reinhard Pekny: „Ich habe schon während meines Studiums der Wildbiologie auf der VetUni und der BOKU Wien bei zahlreichen nationalen und internationalen Projekten – etwa in Polen, Ungarn oder im Winter auch in Chile – mitgearbeitet. Unter anderem habe ich fast 35 Jahre lang ein Revier in den Donauauen jagdlich und jagdwissenschaftlich betreut. Gleichzeitig habe ich die größte Flusskrebszucht Österreichs mit heimischen Flusskrebsen aufgebaut. Am Höhepunkt hatte ich 42 Hektar mit über 40 Teichen in Niederösterreich und der Steiermark. Wobei mich dort nicht nur der wirtschaftliche Aspekt gereizt hat, sondern auch der wissenschaftliche. Die Flusskrebse haben mich schließlich in den 90er-Jahren auch nach Lunz am See geführt, wo ich eine Aufzuchtstation betrieben habe.“

Und wie kommt man von Flusskrebsen in den Urwald?

Pekny: „1997 ist ein ehemaliger Studienkollege der BOKU an mich herangetreten, der in der Naturschutzabteilung des Landes gearbeitet hat. Dieser hat mir das damals von der EU und dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie initiierte LIFE-Projekt als Vorbereitung für das erste Wildnisgebiet Österreichs schmackhaft gemacht. Mich hat die Thematik sehr interessiert, daher habe ich ja gesagt. Nach den vier Jahren LIFE-Projekt sind das Wildnisgebiet und die Schutzgebietsverwaltung gegründet worden und wir haben mit den knapp 2.400 Hektar begonnen. Wir waren damals nur zu dritt und haben das nur nebenbei gemacht. Aber es war schon bald klar, dass es immer mehr werden würde.“

Wie waren die Anfangsjahre im Wildnisgebiet?

Pekny: „Am Anfang war es so, dass wir alles selbst gemacht haben. Bis zur Eröffnung des Hauses der Wildnis 2021 hatten wir kein Büro, keine Sekretärin oder ähnliches. Jeder von uns hat alles gemacht: Vom Job draußen mit Naturraum- und Schalenwildmanagement bis zu den handwerklichen Tätigkeiten, die angefallen sind, und dazu die gesamte Verwaltungsarbeit. Wir haben jeden Brief selbst mit Briefmarke versehen und verschickt, Hunderte Zeitungen und Aussendungen einkuvertiert und ähnliches. Das war mitunter schon zäh, aber wir haben uns von Beginn weg mit unserem Projekt identifiziert.“

Wie hat sich das Wildnisgebiet weiterentwickelt, sodass es schließlich 2017 zum ersten UNESCO-Weltnaturerbe Österreichs wurde?

Pekny: „Es war eine stete Entwicklung mit einigen großen Schritten: Etwa die Renaturierung des Naturschutzgebiets Leckermoos in Göstling von 2003 bis 2006. 2010 kam die erste kleinflächige Erweiterung (180 Hektar) beim Eingangsbereich des Urwalds, 2013 kamen weitere 1.000 Hektar im Westteil des Wildnisgebiets hinzu und 2017 folgte schließlich die Anerkennung als erstes Weltnaturerbe der UNESCO in Österreich. Bis dahin war es aber ein sehr langwieriger Prozess. Elf Jahre hat das gedauert und mittlerweile umfasst dieses serielle Weltnaturerbe ‚Alte Buchenwälder und Buchenurwälder‘ 94 Teilflächen in bereits 18 Ländern in Europa. Aber natürlich ist das eine große Ehre. Das ist der Nobelpreis im Naturschutz. Und seit der Vorwoche ist auch unser gesamtes Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal offiziell als Weltnaturerbe anerkannt – sprich auch die 2021 hinzugekommenen 3.500 Hektar in der Steiermark.“

Was steckt genau hinter diesem Weltnaturerbe? Es dreht sich ja eigentlich um die Buchenwälder und Buchenurwälder?

Pekny: „Das Weltnaturerbe soll die Wiederbesiedelung Europas durch die Rotbuche nach der Eiszeit darstellen. Die Rotbuche war damals der dominante Baum in Europa, wurde dann aber durch die Menschen in vielen Regionen durch Eichen- und Fichtenwälder verdrängt. Das Weltnaturerbe stellt diese Urwälder und alten Buchenurwälder unter Schutz, um die evolutionäre Entwicklung auch in der Zukunft zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Denn Evolution ist nichts Abgeschlossenes. Sie geht immer weiter. Und diese Wiederbesiedelung möglichst ungestört zu ermöglichen, ist eine Aufgabe des Weltnaturerbes.

Mächtig - die alten Buchenurwälder sind das Alleinstellungsmerkmal des Wildnisgebietes im UNESCO Weltnaturerbe. Foto: Hans Glader

Welche Aufgaben haben Sie als Ranger im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal?

Pekny: „Ich bin nach wie vor für das Naturraummanagement sowie das Schalenwildmanagement zuständig – jetzt auf der ganzen Fläche, also auch in der Steiermark. Damit bin ich auch offiziell als Jagdpächter beziehungsweise Jagdverwalter gegenüber den Behörden verantwortlich. Dazu kommen forstliche Geschichten, wo eng mit den Bundesforsten zusammengearbeitet wird. Parallel dazu habe ich seit Beginn Exkursionen und Besucherprogramme ins Wildnisgebiet zusammengestellt und (mit)entwickelt. Denn neben dem Naturschutz sind die Bereiche Forschung und Bildung im Wildnisgebiet unsere drei Kernaufgaben. Aktuell bieten wir über 100 geführte Exkursionen pro Jahr an. Dazu kommen die Indoor-Führungen im Haus der Wildnis. Wir haben uns die Führungen jetzt natürlich schon entsprechend aufgeteilt. Ich mache vor allem die Führungen im Ostteil des Wildnisgebiets und auch im Urwald. Zudem bin ich viel mit Studenten und Forschern unterwegs, wobei ich da die Führungen schon immer mehr an die Jüngeren übergebe. Die müssen das bald übernehmen.“

Das heißt, Sie bauen schon Ihre Nachfolger auf?

Pekny: „Ja, ich bin in meinem letzten offiziellen Berufsjahr. Aber ich werde, solange mich meine Füße tragen, noch gerne zur Verfügung stehen, weil es ist ja nicht nur ein Job, sondern vor allem eine Herzensangelegenheit. Dennoch ist es wichtig, die nachfolgende Generation mit möglichst viel Wissen zu versorgen. Daher machen wir interne Fort- und Ausbildungen und lernen neue Guides an. Die sind zwar schon oft ausgebildete Naturpark-Ranger oder Naturvermittler, aber wir bilden sie dann gezielt auf unser Wildnisgebiet aus und versorgen sie mit Informationen zu Besonderheiten oder dem Urwald und bringen ihnen die Wildnisgebiet-Grundgedanken näher.“

Von Exkursionen, an denen ich teilnehmen durfte, weiß ich, dass der Bildungsauftrag Ihnen ein besonderes Anliegen ist.

Pekny: „Ja, ich will den Menschen einen anderen Blick auf die Natur vermitteln. Wildnis soll den Menschen nicht aussperren. Der Mensch war die meiste Zeit der Menschheit in der Wildnis unterwegs. Wir versuchen, ein Gesamtbild und diese unglaublich dichten Verflechtungen in der Natur aufzuzeigen. Es ist nicht alles so selbstverständlich, wie man oft glaubt. Und im Wildnisgebiet muss sich der Mensch zurücknehmen. Aber genau das ist für den Menschen oft eine sehr schwierige Übung. Der Mensch will immer alles unter Kontrolle haben und alles planen. In der Wildnis gibt es das nicht. Da hat die Natur die Kontrolle und man muss die Kraft haben, Sachen hinzunehmen, auch wenn einem manches nicht gefällt. Das Wildnisgebiet ist jene Fläche, wo das passieren darf, was eben passiert.“

Sie haben einmal gesagt: „Die Natur kleckert nicht, sie klotzt.“ Wie ist das zu verstehen?

Pekny: „Die Natur kennt die Kategorie Katastrophe nicht. Im Wildnisgebiet sind weder Windwürfe noch Borkenkäfer-Vorkommen oder große Lawinen-Abgänge Katastrophen. Natürlich ist das in einem Wirtschaftswald ganz etwas anderes. Nur bei uns regelt sich die Natur das wieder selbst. Und oft sind solche Naturereignisse genau die Möglichkeit, dass Neues entsteht. Der Mensch würde sich vieles niemals trauen. Ich erinnere an die Lawine, die 2009 bei uns einen 100-jährigen Waldbestand mit sich gerissen und das Tal 22 Meter hoch mit Schnee und Holz zugeschüttet hat. So etwas würden selbst wir ‚wilden Hunde‘ vom Wildnisgebiet nie machen. Da hat es ausgeschaut, dass man die Hände zusammengeschlagen hat. Heute sieht man von dem Holz praktisch nichts mehr. Es wächst der Wald schon wieder zwischen den Stämmen raus. Wenn die Natur eine hohe Resilienz hat, dann kann sie sich nach so einer Störung selbst weiterentwickeln und Neues entstehen lassen.“

Bei all dem kommt dem Totholz im Wald eine wesentliche Bedeutung zu.

Pekny: „Das stimmt. Es ist Ursprung vielen neuen Lebens und – und das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger – ein enormer Wasserspeicher. Gerade im Wildnisgebiet mit den dünnen Humusauflagen auf dem Kalkgestein zischt das Wasser sonst sehr schnell weg. Durch das Totholz wird es zurückgehalten. Das Totholz ist damit Wasserspeicher und Hochwasserschutz zugleich. Denn je mehr Wasser im Wald bleibt, desto weniger kommt unten im Fluss an. Nur, und das bedenken viele Leute nicht, das Problem heute ist, dass ein Grad wärmere Luft sieben Prozent mehr Wasser in den Wolken hat. Früher hatten wir bei einem Gewitter im Sommer 27 oder 28 Grad, heute 33 bis 34 – das macht zwischen 30 und 40 Prozent mehr Wasser, das vom Himmel kommt.“

Totholz ist im Wildnisgebiet einerseits Wasserspeicher und andererseits der Nährboden für neues Leben. Foto: Christian Eplinger

Sie sind also auch für das Schalenwildmanagement zuständig. Vögel, Fuchs, Mader, Dachs und Hasen werden im Wildnisgebiet nicht geschossen. Wie schaut es mit Rehen, Gämsen oder Rotwild aus?

Pekny: „Das Rehwild regelt bei uns seit über 20 Jahren der Winter selbst. Vor allem, da auch in den Nachbarrevieren die Rehwildfütterung eingestellt wurde. Wir haben seit über 20 Jahren kein Reh erlegt und der Bestand ist trotzdem nicht mehr geworden. Im Gegenteil. Bei uns ein Reh zu sehen, ist schon fast ein Glücksfall. Dabei hätten wir rein in der Theorie sicher auf dieser Fläche über 100 Rehe schießen müssen. Aber der Winter in unserer Region ist da der Flaschenhals.“

Die Rothschild-Jagden galten immer als besondere Jagdreviere für Gämsen und Rotwild. Ist das auch im Wildnisgebiet noch so?

Pekny: „Bei den Gämsen haben wir in den Anfangsjahren noch eingegriffen, da die Gämsen in diesem Gebiet sehr überhegt waren. Handwerklich ein einfaches Unterfangen, aber von der Akzeptanz her sehr, sehr schwierig. Das hat sich dann zum Glück gelöst, weil sich in den schneereichen Wintern 2004/2005 und 2005/2006 die Anzahl der Gämsen vor allem durch Lawinen sicher um die Hälfte reduziert hat. Ich habe da nach den Wintern sicher jeweils 40 bis 50 tote Gämsen in den Gräben gefunden. Uns war das eigentlich sehr recht, weil wir dadurch die Regulation der Gämse komplett einstellen konnten.“

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Jagd und Regulierung? Bei beiden werden Tiere erlegt.

Pekny: „Ja, aber mit unterschiedlichem Hintergrund. Jagd ist eine legitime Form der Landnutzung mit der Absicht, Beute, Trophäen, Wildbret oder ein Erlebnis zu erzielen. Im Wildnisgebiet gibt es keine Nutzung. Die Regulation hat nur der Natur in der Gesamtheit zu dienen. Das einzige Schalenwild, das im Wildnisgebiet aktuell noch reguliert wird, ist das Rotwild. Da sind selbst 7.000 Hektar zu klein, um das der Natur alleine überlassen zu können. Da hängt alles zusammen mit dem Umland. Denn im Winter ist kaum ein Rotwild da, da sie zu den Fütterungen in die tieferen Lagen rausziehen. Damit ist die Selbstregulierung im Winter obsolet. Darum greifen wir ein, auch um die umliegenden Jagden, Forsten und Waldbesitzer zu unterstützen. Das Rotwild ist clever, und wenn bei uns gar nichts geschossen werden würde, dann zieht es sich zur Gänze während der Schusszeit bei uns zurück. Dazu ist die Schusszeit in Österreich zu lange. Da hätten wir keinen Wald mehr. Das Rotwild muss man in größeren Einheiten denken und bewirtschaften. Wir haben hier zum Glück ein gutes Übereinkommen mit den Nachbarn, den Bundesforsten sowie den Forstverwaltungen Prinzhorn und Kupelwieser. Damit regulieren wir nach dem Motto: So viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich.“

Ein besonderes Thema ist – auch in Niederösterreich – der Wolf. Gibt es im Wildnisgebiet Wölfe?

Pekny: „Fix ist, dass auch immer wieder mal ein Luchs oder Wolf durch das Wildnisgebiet zieht. Aber nur sehr sporadisch ohne größere Auffälligkeiten oder Probleme. 2009 zog der letzte Wolf durch unser Gebiet. Auch Luchse gibt es immer wieder, aber eben keine reproduzierende Population. Es gibt im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet zwei Männchen, die wandern in der Paarungszeit bis in die Kalkalpen, um dort Weibchen zu finden. Der Nachwuchs bleibt aber dann dort, direkt in einem freien Revier in der Nähe der Mutter. Dabei wäre gerade der Luchs wichtig. Denn wenn der Luchs im Wald ist, bleiben die Gämsen am Berg, wo sie hingehören. Allerdings weder Luchs noch Wolf können die Probleme mit der Naturverjüngung im Wald lösen.“

Zwei Luchs-Männchen streifen durch das Wildnisgebiet. Eine eigene Population aufzubauen, ist aber noch nicht gelungen. Foto: Gerhard Rotheneder

Weiß man, wie viele Tier- oder Pflanzenarten es im Wildnisgebiet heute tatsächlich gibt?

Pekny:„Nein, Wir waren bisher nicht in der Lage, eine wirklich flächendeckende Inventarisierung vorzunehmen. Denn für diese Grundlagenforschung gibt es kein Geld. Das ist natürlich schade, denn was ich nicht kenne, kann ich weder schützen noch entwickeln.“

Wäre das, auch wenn es genug Geld gäbe, durchführbar?

Pekny: „Nur sehr schwer, weil es gar nicht so viele Experten oder Forscher gibt, die dafür auch Zeit hätten. Wir tun uns vielleicht etwas leichter, weil wir mit dem 400 Hektar großen Urwald – dem größten Urwaldrest Mitteleuropas – ein Alleinstellungsmerkmal haben, das viele Forscher anzieht. Aber trotzdem sind viele Organismen nicht untersucht. Dennoch gibt es immer wieder Erstentdeckungen bei uns. Dazu bedarf es aber auch einiges an Glück. Denn da muss der richtige Experte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wenn man eine Woche später dort vorbeikommt, kann zum Beispiel ein Pilz schon nicht mehr stehen. Aber wenn man mit Experten unterwegs ist, taucht immer wieder was Neues auf – und das ist schon faszinierend. So habe ich heuer zwei neue Lorchel-Arten mit einer Expertin aus der Ukraine bei uns entdeckt. Eine davon ist sogar auf Totholz gewachsen.“

Ein Austernseitling Foto: Hans Glader

Stimmt es, dass es heuer noch zwei Erstnachweise für das Wildnisgebiet gegeben hat?

Pekny: Ja, ebenfalls erst heuer hat man den Neuntöter als Brutvogel am Hochmoor Leckermoos entdeckt und die äußerst seltene Orchideenart Blattloser Widerbart. Diese Orchideenart besitzt weder Blätter noch Chlorophyll, was sie zu einer parasitären Pflanzenart macht. Um ausreichend Nährstoffe ohne Photosynthese beziehen zu können, geht die Orchidee eine lebenslange Verbindung mit einem Wurzelpilz ein.

Wie schaut es im Wildnisgebiet mit Wiederansiedelungsprojekten aus. Seit 2009 läuft ein Habichtskauzprojekt, das jetzt bereits zum dritten Mal verlängert wurde. Ist es das einzige aktuelle Wiederansiedlungsprojekt und ist es erfolgreich?

Pekny: „Zwei Mal ja. Es ist erfolgreich, wir haben schon etliche Bruten in freier Wildbahn und es ist das einzige. Wiederansiedlungsprojekte zählen nicht zu den Aufgaben des Wildnisgebiets. Wenngleich wir uns bei einem Luchs-Projekt sicher beteiligen würden. Denn die bräuchten ganz notwendig unsere Hilfe.“

Seit 2009 läuft das Wiederansiedelungsprojekt für Habichtskäuze im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtag gemeinsam mit dem Biosphärenpark Wienerwald. Mit Erfolg. Es gibt bereits erste Bruten in freier Wildbahn - auch im Wildnisgebiet. Foto: Christoph Leditznig

Ein Wiederansiedlungsprojekt, das auch in der Region gescheitert ist, wenngleich noch bevor es das Wildnisgebiet gegeben hat, ist das Bärenprojekt. Was sagen Sie dazu. Sind Sie schon mal einem Bären persönlich begegnet?

Pekny: „Es ist ein sehr trauriges Kapitel, dass wir die 13 bis 14 Bären, die hier in der Region waren, verloren haben. Dazu sind 20 bis 30 Jungbären hier geboren worden, aber es ist nie zur Reproduktion gekommen, obwohl es eine EU-Vorschrift gibt, dass es keine Verschlechterung geben darf. Aber der Bund müsste das kontrollieren, nur hat der keine Handhabe, weil Naturschutz Ländersache ist – und das neun Mal unterschiedlich in Österreich. Das ist schade, denn rundherum hat das überall funktioniert. Im Gebiet Slowenien-Kroatien gibt es um die 600 Bären auf einer Fläche, die so groß ist wie Niederösterreich. In ganz Österreich würden wir 30 Bären benötigen, damit sich diese erhalten könnten. Nur das geht bei uns leider nicht. Da ist Österreich ein ganz spezieller Fall.“

Sind Sie selbst schon mal einem Bären begegnet?

Pekny: „Ja, ich hatte das Glück. Denn diese Chance ist normal sehr gering. Als wir hier begonnen haben, haben wir einen inzwischen schon pensionierten Oberförster aus Göstling eingesetzt. Der war 30 Jahre hier in der Region beruflich unterwegs und hat nie einen Bären gesehen. Meine beiden damaligen Gehilfen waren vier Wochen hier und haben beim Ansitz in der Hundsau gleich ein Bärenweibchen mit ihren zwei Jungen gesehen. Aber die Bären sind, als sie die beiden bemerkt haben, sofort geflüchtet.“

Stolz ist man im Wildnisgebiet, wenn die Steinadler ihre Kreise ziehen. Gibt es einen Horst im Wildnisgebiet?

Pekny:„Ja, sogar zwei. Und heuer war wieder einmal ein Junges bei uns, das wir auch besendern konnten. Mal schauen, wo es hinzieht. Denn nachdem Steinadler mehrere Jahrzehnte alt werden können, hatten unsere längere Zeit nicht gebrütet. Sie setzen keine Jungen in die Welt und ziehen sie mit enormen Aufwand auf, wenn die Reviere rundherum besetzt sind. Dann käme es nur zu Konflikten.

Sie gehen jetzt seit über 25 Jahren fast täglich ins Wildnisgebiet. Freut man sich da noch darauf. Gibt es immer noch Neues zu entdecken?

Pekny: „Ich habe es vorher schon gesagt. Es ist nicht nur ein Job, es ist ein Herzensanliegen. Und die Natur kann einen immer wieder überraschen. Daher liebe ich es, hier im Wildnisgebiet zu sein. Jeder Tag ist anders. Und Neues gibt es immer zu entdecken. Man muss nur seine Augen und Sinne offen halten.“

Der rot gefleckte Feuersalamander ist eine große Rarität und ist selbst im Wildnisgebiet nicht oft zu sehen. Foto: Reinhard Pekny

Zur Person und zum Wildnisgebiet

Reinhard Pekny (64) ist in Wien geboren, aber aufgrund des Berufs seines Vaters (Vermessungstechniker) in vielen Regionen Österreichs aufgewachsen. Pekny ist gelernter Förster, hat die Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft in Gainfarn (Bad Vöslau) absolviert und dann das Studium der Wildbiologie begonnen, das er aber nie zu Ende gebracht hat. Die Projekte in der freien Natur waren ihm wichtiger als der Lehrsaal. Die Flusskrebszucht brachte ihn 1986 nach Lunz. 2005 hat er dann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen alten Bauernhof in Göstling gekauft, auf dem die beiden auch heute noch leben. 2024 wird Pekny offiziell in Pension gehen.

Reinhard Pekny mit ein Edelkrebs. Foto: Pekny

Das Wildnisgebiet Dürrenstein. Lediglich etwas mehr als 200 UNESCO-Weltnaturerbestätten gibt es weltweit. Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal ist mit seinen Buchenwäldern eines davon und steht damit in einer Reihe mit dem Grand Canyon, den Galapagos Inseln, den Dolomiten oder dem Great Barrier Reef. Das Wildnisgebiet brachte dabei mit dem Urwald Rothwald den einzigen, flächenmäßig nennenswerten Fichten-Tannen-Buchen-Urwald des gesamten Alpenbogens in das Weltnaturerbe ein. Er ist das Alleinstellungsmerkmal des Wildnisgebiets im Rahmen des gesamten Weltnaturerbes, das insgesamt 18 europäische Staaten umfasst. Aber auch weitere Flächen hochmontaner Buchenwälder aus dem Wildnisgebiet fanden Eingang in dieses sogenannte serielle Weltnaturerbe.

Der Urwald Rothwald ist das Prunkstück des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal. Foto: Theo Kust

Übrigens, wer mehr über das Wildnisgebiet erfahren oder eine der Besucherexkursionen mitmachen will, dem sei das Haus der Wildnis in Lunz nahegelegt. Dort wird mit Einsatz von modernsten Medien das Wildnisgebiet informativ näher gebracht. Zudem gibt es alle Infos zu den über 100 Exkursionen, bei denen immer wieder neue Themen hinzukommen. Alle Infos unter www.wildnisgebiet.at