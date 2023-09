„Jeder Schritt, der die Recyclingquote erhöht, ist gut“

NÖN: Sie haben vor acht Jahren in ihrem Unternehmen gemeinsam mit ihrer Frau das Projekt „Vision 2023“ gestartet. Im Mittelpunkt dabei steht Klimaschutz durch nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Was verstehen Sie darunter?

Paul Losbichler: Für uns heißt Klimaschutz, CO₂ einzusparen. Das gelingt uns in unserer Branche vor allem mit dem Recyceln von Metallen. Metalle werden in sehr vielen verschiedenen sowohl lang- als auch kurzlebigen Produkten eingesetzt – vom Stahlträger bis zum Küchengerät. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaft können Metalle immer wieder aufbereitet werden. Metallprodukte, die das Ende der Lebenszyklusphase erreicht haben, können durch mechanische Aufbereitung erneut eingeschmolzen werden, um neue Metalle zu erzeugen. Das erhöht die Wertschöpfungsketten, schließt den Produktionskreislauf, reduziert die zu deponierenden Abfallmengen und die Nachfrage nach Primärrohstoffen.

Was bedeutet das in Zahlen?

Losbichler: Aktuell werden in der EU über 90 Prozent der Edelstahlprodukte gesammelt und zu neuen Produkten neu aufbereitet. Der Einsatz von Stahlschrott statt der Primärstahlproduktion verringert die CO₂-Emission um 58 Prozent, gleichzeitig spart man durch den Einsatz von Schrott gegenüber der Produktion mit Primärrohstoffen 72 Prozent Energie. Bei Kupfer liegen wir bei einem Anteil von 70 Prozent wiederverwertetem Kupfer in End-of-Life-Produkten (EoL), einer CO₂-Einsparung von 65 Prozent und 85 Prozent weniger Energieverbrauch. Und beim Einsatz von Aluminiumschrott anstelle von Primäraluminium können die CO₂-Emissionen gar um 92 Prozent reduziert werden und der Energieverbrauch um 95 Prozent. Insgesamt sind heute rund 75 Prozent des bisher hergestellten Aluminiums noch immer in Gebrauch, weil dieser Stoff quasi unendlich oft wiederverwertbar ist. Das verstehen wir unter Nachhaltigkeit.

Dennoch steht Recycling „nur“ an dritter Stelle der fünfstufigen Abfallhierarchie der Abfallwirtschaft.

Losbichler: Ja und das ist auch gerechtfertigt so. Ganz oben in der Hierarchie steht immer die generelle Abfallvermeidung, danach kommt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, die zum Beispiel die Reinigung bei der Altkleidersammlung oder die Schlagwörter Upcycling beziehungsweise Re-Use bei Elektrogeräten beinhaltet. Danach kommt Recycling. Die beiden weiteren Stufen sind die sonstige Verwertung und die Beseitigung. Da Europa nur wenig Bodenschätze hat, kommt dem Recycling und der Kreislaufwirtschaft eine wesentliche Aufgabe zu, um unsere europäische Wirtschaft zu stärken. Dennoch steht Abfallvermeidung immer ganz oben.

Eigentlich ein Widerspruch zu den eigenen geschäftlichen Interessen?

Losbichler: Nein, nicht wirklich. Das ist ungefähr so wie bei der Energiewirtschaft, die eigentlich Energie einsparen soll, obwohl sie mit Energie handelt.

Die Firma Schaufler ist eines der Top-3-Metallrecycling-Unternehmen in Österreich. Der Jahresumsatz beträgt rund 100 Millionen Euro. Von welchen Mengen spricht man da?

Losbichler: Der Eisenschrott macht mengenmäßig rund zwei Drittel aus, die Nicht-Eisenmetalle rund ein Drittel. Beim Umsatz ist das ziemlich genau umgekehrt. Sprich, wir verarbeiten mit unseren 120 Mitarbeitern in den drei Standorten Ybbs, St. Barbara und Wien-Strebersdorf im Monat rund 10.000 Tonnen Eisenschrott und 3.000 Tonnen Nicht-Eisenmetalle, wobei die Hauptfrequenz im Frühjahr und Herbst liegt. In den Sommer- und Wintermonaten sind die Mengen geringer.

Womit hat das zu tun?

Losbichler: Das hängt im Winter stark mit der Bauwirtschaft zusammen und im Sommer spüren wir da einfach die Urlaubsmonate Juli und August. Manche Stahlwerke haben generell in diesen Monaten auch Stillstände, um Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. Heuer sind diese Stillstände zum Teil noch länger, weil die gesamtwirtschaftliche Lage eine schwierige ist.

Wohin kommt dieser aufbereitete Schrott?

Losbichler: Rund 60 Prozent werden in Österreich weiterverarbeitet, der Rest wird exportiert, wobei im Bereich Eisenschrott Italien ein wichtiges Exportland für uns ist. Bei Aluminium oder Kupfer sind Ungarn, Polen und Tschechien aufstrebende Märkte.

Vor Corona war auch China ein wichtiges Exportland. Das ist jetzt kaum mehr der Fall. Gibt es in Übersee neue wichtige Märkte in diesem Bereich?

Losbichler: Rund 60 Prozent werden in Österreich weiterverarbeitet, der Rest wird exportiert, wobei im Bereich Eisenschrott Italien ein wichtiges Exportland für uns ist. Bei Aluminium oder Kupfer sind Ungarn, Polen und Tschechien aufstrebende Märkte.

Für alle Recyclingprozesse ist auch viel Energie notwendig – wie sehr hat der hohe Energiepreis sich negativ auf das Geschäft/den Markt ausgewirkt?

Losbichler: Bei den Strompreisen haben wir Glück gehabt, da wir unsere Preise gehedged haben. Wir haben vor drei Jahren schon Strom für heuer eingekauft. Das hat uns sehr geholfen. Was uns massiv getroffen hat, sind die hohen Dieselpreise – sowohl im eigenen Fuhrpark als auch bei den Frächtern. Nichtsdestotrotz investieren wir gerade rund 1,2 Millionen Euro in eine Photovoltaik-Anlage auf unseren Hallendächern mit einer Leistungskapazität von rund einem Megawattpeak. Die sollte Mitte Oktober in Betrieb gehen und rund 45 Prozent des Strombedarfs unseres Ybbser Werks abdecken.

Die nächste Großinvestition Ihres Unternehmens, nachdem man 2022 rund 8 Millionen Euro in die erste mobile Verbundstoffaufbereitungsanlage in Österreich investiert hat. Ein flexibles, modulares System, das praktisch alle Verbundstoffe trennen und verwerten kann. Damit war Ihre Firma Vorreiter für die gesamte Recyclingwirtschaft. Wie sehr hat sich diese neue Anlage bewährt?

Losbichler: Wir sind sehr zufrieden, was die Anlage angeht. Da es ein Prototyp war, haben wir auch einige Adaptierungen immer wieder vornehmen müssen, aber inzwischen unsere Produkte, die wir damit verarbeiten und die für uns passen, gefunden. Das werden wir weiter ausbauen. Wir spezialisieren uns auf bestimmte Fraktionen, da wir draufgekommen sind, dass es gewisser Mengen bedarf, damit sich ein Durchlauf auch auszahlt. Außerdem ist unsere Wirtschaft so schnelllebig, dass man gar nicht wissen kann, welche Materialien in drei Monaten gebraucht werden. Zum Beispiel bei Stahlaluminium, dem Material, aus dem Stromleitungen hergestellt sind. Da ist in der Mitte der Stahl als Träger und außen das Aluminium als Leiter. Aktuell ist der Trend, dass man die beiden Elemente trennt. Das kann sich aber schnell wieder ändern. Mit unserer neuen Anlage können wir da aber flexibel auf den Bedarf reagieren.

Hat es unvorhergesehene Überraschungen gegeben?

Losbichler: Ja, durchaus. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es notwendig sein würde, auch Lärmschutzmaßnahmen in der Halle zu machen. Aber das waren letztendlich Arbeitsschutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiter.

Sie sind seit sechs Jahren auch Vorsitzender der ARGE Metalle Österreich des Verbandes deutscher Metallhändler. Gibt es da Themen, die aktuell der Branche unter den Nägeln brennen?

Losbichler: Ja, zum einen das Problem der Brände, meist ausgelöst durch Lithium-Ionen-Batterien, die sich in vielen kleinen und größeren Elektrogeräten befinden. Die sind oft im Restmüll, wobei das gar kein Vorwurf sein soll. Viele Batterien können einfach entfernt werden, die werden großteils auch gesammelt. Aber manche – wie etwa bei einer elektrischen Zahnbürste – sind eingebaut. Da kommt der Endverbraucher gar nicht dazu. Die werden geschreddert und sind dann gefährliche Zündquellen. Das ist ein Thema, mit dem wir in der Wirtschaftskammer, in den Verbänden, aber auch die Politik absolut gefordert sind. Denn dadurch steigen auch Versicherungen bei Recyclingunternehmen oder Firmen, die in der Abfallwirtschaft tätig sind, immer häufiger aus.

Wie kann man das in den Griff bekommen?

Losbichler: Da gibt es verschiedene Ideen. Entweder durch ein Pfandsystem oder dass man Elektronikschrott wirklich nur mehr einzeln abgibt, sodass eine Trennung möglich ist.

Apropos Mülltrennung. Seit heuer gibt es in Österreich keine eigene Kleinmetallsammlung mehr, sondern diese Klein- und Verpackungsmetalle kommen in den Gelben Sack/die Gelbe Tonne? Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?

Losbichler: Grundsätzlich ist es eine gute Sache. Denn alles, was die Recyclingquote erhöht, ist gut. In diesem Bereich spielt auch die Effizienz eine wesentliche Rolle. Hier kommen eine leichte und eine schwerere Fraktion zusammen, die zusammen den Transport effizienter macht. Dazu gibt es Aufbereitungsanlagen, die diese Stoffe sehr gut trennen.

Sie haben zuerst bei den Batterien das Pfandsystem angesprochen. Jetzt kommt 2024 ein Pfandsystem bei Pet-Flaschen und Alu-Dosen. Auch das soll die Recyclingquote heben. Ich rechne also, dass Sie dieses System durchaus begrüßen?

Losbichler: Ja, ich finde es gut. Die Freiwilligkeit, die immer auch vom Handel diskutiert wurde, bringt ein paar Prozentpunkte. Aber das Pfandsystem wird die Recyclingquote massiv erhöhen, noch dazu mehr oder weniger sortenrein. Das ist per se gut. Die Umsetzung wird aber sicher nicht einfach, weil es gerade für den Handel ein großer Aufwand ist und hier insbesonders kleinere Einzelunternehmer gefordert sind.

Als Ausschuss-Verbandsvorsitzender ist man auch immer wieder in Diskussionen um rechtliche Rahmenbedingungen eingebunden. Anfang 2023 ist die von Ministerin Gewessler initiierte neue Verordnung im Abfallwirtschaftsgesetz in Kraft getreten. Eine große Vorgabe davon ist die Verlagerung des Abfalltransports auf die Bahn. Alle Abfälle mit einem Gewicht von über 10 Tonnen und einer Strecke von über 300 Kilometern sollen mit der Bahn transportiert werden. Dabei wird die Kilometergrenze in den nächsten zwei Jahren sukzessive pro Jahr um 100 Kilometer gesenkt. Ein Gesetz, das in der Wirtschaft nicht auf allzu viel Gegenliebe gestoßen ist. Wie stehen Sie dazu?

Losbichler: Ja, das ist ein großes Thema, das für einen großen Aufschrei gesorgt hat. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, aber man muss differenzieren. Denn einerseits sind etliche Produkte nicht für den Bahntransport geeignet und andererseits hat die Bahn gar nicht die Kapazitäten, das alles abzuwickeln. Wir haben uns zusammengesetzt und jetzt bahnaffine Produkte definiert – wie etwa den Eisenschrott. Das transportieren wir auf der Bahn. Andere Sachen sind jetzt davon ausgenommen. Aber es trifft uns auch wirtschaftlich. Die Verordnung gilt nur in Österreich und bringt uns damit einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil am internationalen Markt. Hinzu kommt noch, dass Rail-Cargo im Vorfeld dieser Verordnung ihre Preise für den Transport gleich um 20 Prozent nach oben geschraubt hat. Das ist aber genau der falsche Ansatz. Denn eigentlich hätte man ähnlich wie mit dem KlimaTicket im Personenverkehr auch ein KlimaTicket für den Güterverkehr einführen müssen. Aber das ist wohl nur ein Wunschdenken von mir.

Zur Person:

Paul Losbichler (57, wohnhaft in Wieselburg) ist seit 2008 Geschäftsführer der Firma Schaufler in Ybbs, die dieser Tage ihr 75-jähriges Firmenjubiläum feiert. Seit 2013 ist er alleiniger Geschäftsführer. Seine Frau Anna Losbichler ist die Mehrheitseigentümerin. Gemeinsam haben die beiden das Projekt „Vision 2023“ im Jahr 2015 ins Leben gerufen.

Aus dem 1948 von Alois Schaufler in Ybbs gegründeten Schrotthandelsunternehmen ist mittlerweile ein innovativer Vorreiterbetrieb mit Standorten in Ybbs (Zentrale), St. Barbara (Steiermark) und Wien-Strebersdorf geworden. Die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet und rund 120.000 Tonnen Eisenschrott und 36.000 Tonnen Buntmetalle (Kupfer, Alu und Verbundstoffe) verarbeitet.

Am Freitag, 15. September, feiert die Firma Schaufler mit ihren Mitarbeitern und geladenen Gästen das 75-Jahr-Jubläum. Einen Tag später, am 16. September, lädt Schaufler dann von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür aufs Betriebsareal Am Donauspitz 4 in Ybbs an der Donau.

Seit zehn Jahren ist Paul Losbichler auch Vorsitzender des Ausschusses des Verbandes deutscher Metallhändler (VDM) Arbeitsgemeinschaft Metalle Österreich. Der VDM hat insgesamt 230 Mitgliedsunternehmen (ohne Tochterunternehmen) mit rund 29.000 Beschäftigen. Es wird ein Umsatz von rund 39 Milliarden Euro generiert. Zehn Prozent der VDM-Mitgliedsunternehmen sind in Österreich beheimatet. 80 Prozent des Metallmarktes in Österreich werden im Verband repräsentiert. Die Aufgaben des Verbandes sind die Interessensvertretung bzw.Beratung und der Austausch über Branchenthemen.