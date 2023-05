Jungautorin Barbara Mitterer ist „Barfuß am Weg“

NÖN: Vor rund einem halben Jahr haben Sie ihr erstes Buch „Barfuß am Weg. Mein JA zur ungezähmten Lebendigkeit" – eine autobiographische Erzählung, herausgebracht. War es immer schon ihr Traum, ein Buch zu schreiben?

Barbara Mitterer: Nein, nicht wirklich, ich hab immer wieder gemeint, dass ich meine Erlebnisse von meinen Reisen aufschreiben möchte. Ergeben hat sich dies dann bei meinem Kurs zur Expertin für Hochsensibilität, bei dem ich eine teilweise autobiographische Abschlussarbeit geschrieben habe. Die Leiterin des Seminars hat mich eines Tages angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte, und ich hab ohne zu überlegen Ja gesagt.

Die Idee, ein Buch zu schreiben ist das eine, die Umsetzung auf 223 Seiten, die das Buch hat, etwas ganz anderes. Was war Ihnen dabei wichtig?

Mitterer: Tatsächlich hatte ich keine Ahnung über was ich schreiben möchte, und ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, was dabei herausgekommen ist. Ab dem Moment der Entscheidung, ein Buch zu schreiben, hab ich subtiler wahrgenommen, war bewusster mehr in und bei mir und hab versucht, alles festzuhalten was an Gedanken da war. Wichtig war mir, keinen Ratgeber zu schreiben im Sinne von „Ich weiß, wie es geht“, sondern ganz unzensiert und verletzlich meine Erfahrungen zu teilen und Menschen einzuladen, mit mir in die glückseligen Höhen und die schmerzhaften Tiefen – in meine ungezähmte Lebendigkeit – einzutauchen.

Apropos Reiseeindrücke. Gleich nach der Matura hat Sie die Reiselust gepackt?

Mitterer: Ja. Nach der Matura war ich zuerst in Uganda, danach ein Jahr in Südostasien, in der Schweiz auf Saison, in Mexiko wegen der Liebe und während meines Studiums noch vier Monate in Südamerika. Dann kam Corona und ich hab begonnen zu arbeiten. Natürlich liebe ich Reisen nach wie vor, doch ich spüre, dass die Reise in mir, die spannendste ist, unabhängig davon, wo ich bin. Ich versuche, so präsent wie möglich im Jetzt zu leben. Die letzten Jahre hab ich ganz viel empfangen und für mich erleben dürfen, nun spüre ich den starken Wunsch, zu geben und meine Geschenke des Lebens zu teilen.

Was hat das Buch mit Ihnen persönlich gemacht, hat es Sie in gewisser Weise auch beeinflusst oder verändert?

Mitterer: Ja, sehr! Ein großes Learning war, mich vollkommen zu zeigen, mit allem, was ich bin. Davor hatte ich schon Selbstzweifel und spürte Scham, wenn ich in Seminaren meine Texte vorlesen sollte. Es fordert mich auch immer wieder neu heraus, meine Komfortzone zu verlassen und Unbekanntes zu wagen, wie zum Beispiel derzeit meine spontan zum Buch entstandene Musik bei meinen Lesungen zu teilen. Und es lehrt mich Präsenz. Mich bewusst jeweils dem nächsten kleinen Schritt zu widmen, und darauf zu vertrauen, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll.

Sie leben derzeit in Wien und kommen nur selten nach Steinakirchen. Aber am 17. Juni, um 20 Uhr, gibt es eine weitere Lesung unter dem Titel „Herzkunst“ hier in Steinakirchen im Salettl, gemeinsam mit dem afrikanischen Musiker Futurelove Sibanda aus Simbabwe. Wie ist es dazu gekommen und was wird uns dort erwarten?

Mitterer: Was die BesucherInnen erwartet, kann nicht erklärt, sondern darf erlebt werden! Ganz viel Kunst, ganz viel Herz und ganz viel Magie, die bereits gezaubert hat, als Future und ich zum ersten Mal zusammen Salsa getanzt haben. Herzkunst ist das Ergebnis eines Tanzes, den uns das Leben offensichtlich aus gutem Grund geschenkt hat. Lebendig, berührend und echt. Meine Geschichten, gelesen, kombiniert mit souliger Afrocapella-Musik, gemeinsamen Songs, Gitarre, Djembe, Vocals, Loopstation und so viel mehr. Wir lieben es!

