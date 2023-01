LH-Stellvertreter Pernkopf: „Zu Hause gibt’s auch Stunden ohne Handy“

Werbung

Sie sind seit 2009 Landesrat, seit 2017 LH-Stellvertreter – und damit das längstdienende Mitglied der NÖ Landesregierung ohne Unterbrechung. Wie hat sich die politische Kultur seit 2009 verändert?

Stephan Pernkopf: Ich bin in einem sehr politischen Elternhaus aufgewachsen und habe von meinen Eltern immer gelernt, andere Meinungen und Sichtweisen zu respektieren. Diesen Respekt, auch gegenüber anderen politischen Vertretern, versuche ich, immer zu leben. Selbst wenn dieser in der politischen Auseinandersetzung in den letzten Jahren oftmals verloren gegangen ist. Die Leute wollen das Hick-Hack nicht. Sie wollen, dass wir miteinander für eine positive Entwicklung arbeiten – und dafür stehe ich.

Wenn Sie eine ganz persönliche Bilanz über die letzte Periode als LH-Stellvertreter ziehen würden: Auf welche drei Punkte sind Sie stolz?

Pernkopf: Der Zusammenhalt im Land ist gegeben, damit sind wir gut durch die vielen Krisen gekommen. Stolz bin ich außerdem auf die vielen Vereine und das Freiwilligenwesen. Es gibt viele Leute, die mehr geben und sich für eine Sache einsetzen – egal wie die Work-Life-Balance aussieht. Und der dritte Punkt ist das gemeinsame Anpacken. Wir sind mittlerweile von der Spaß-Gesellschaft zur Superkleber-Gesellschaft gewandet. Nur von dem Anpicken hat niemand was, da ist es viel wichtiger, dass wir anpacken. Und das tun wir bei uns im Land. Egal ob in der Familie, der Nachbarschaft oder in der Politik – das zeichnet uns aus und so soll es auch bleiben.

Die vergangenen Jahre mussten die Politik für ihre Corona-Politik teilweise auch viel Kritik einstecken. Würden Sie heute etwas anders machen?

Pernkopf: Im Nachhinein weiß man es immer besser. Heute wissen wir, dass die Impfpflicht ein Fehler war. Inzwischen ist sie abgeschafft. Wir dürfen uns nicht von einem kleinen Virus auseinanderdividieren lassen. Das haben Ulrike Königsberger-Ludwig und ich auch in der Krise bewiesen, wo wir gemeinsam immer an einem Strang gezogen haben.

Sie sind zwar als LH-Stellvertreter für ganz NÖ zuständig, aber natürlich wirft man immer auch einen Blick auf die Heimat. Was ist der Landesregierung hier im Scheibbser Bezirk in den letzten Jahren besonders gelungen und bei welchen Projekten liegt noch viel Arbeit vor Ihnen?

Pernkopf: Ich war in den vergangenen fünf Jahren viel im Bezirk unterwegs und es freut mich, welch gute Entwicklung der Bezirk und die Gemeinden genommen haben. Wir haben Vollbeschäftigung, tolle, innovative Betriebe und Gemeinden, die für ihre Bevölkerung etwas umsetzen. Dazu kommen so Leuchtturmprojekte wie das Haus der Wildnis, die Rettung von Lackenhof oder die Agrar-Fachhochschule in Wieselburg. Aber es gibt noch viel zu tun, gerade auch im Bereich der Gesundheitsversorgung. Da sind Anton Erber und ich dran, den lang gehegten Wunsch eines MR-Gerätes für den Bezirk Scheibbs durchzubringen. Der Großgeräteplan wird mit dem Gesundheitsministerium gerade überarbeitet und da sind wir guter Dinge, grünes Licht für einen MR für den Bezirk zu bekommen. Auch in die Photovoltaik-Förderungen des Bundes sollte schon bald Bewegung reinkommen.

Wie viel Zeit für die Familie – sie haben ja drei Kinder im Altern von drei, fünf und sieben Jahren – findet ein LH-Stellvertreter? Gerade jetzt im Wahlkampf?

Pernkopf: Ich schöpfe viel Kraft aus meiner Familie und habe das heurige Weihnachtsfest mit den strahlenden Kinderaugen sehr genossen. Aktuell sehe ich meine Familie meist nur in der Früh, weil abends immer Termine anstehen. Aber wenn uns Zeit bleibt, dann nehme ich mich auch heraus, schalte das Handy mal für eine Stunde ab und bastle oder male mit den Kindern. Das ist für alle wichtig.

Sie sind seit 14 Jahren in der Landesregierung. Immer noch voll motiviert?

Pernkopf: Ja, mehr denn je. So einen Job kann man nur machen, wenn man etwas weiterbringt und optimistisch nach vorne blickt. Ich bin Optimist und überzeugt, dass auch 2023 viel besser wird, als viele prognostizieren.

Wo sehen Sie sich politisch in fünf Jahren?

Pernkopf: Dort, wo ich mit voller Kraft für Niederösterreich und meine Heimatregion arbeiten kann.

