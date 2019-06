Seit Freitag findet im Francisco Josephinum in Wieselburg der 50. Internationale NÖ Jagdhornbläserwettbewerb statt.

Über 1.000 Jagdhörner erklingen in Wieselburg .

Um die 1.000 Jagdhornbläser stellen sich an zwei Tagen in dem öffentlich frei zugänglichen Wettbewerb der Jury. Die Siegerehrung findet am Samstag um 18 Uhr statt. Auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm ist gesorgt.

An zwei Bewerbstagen stellen am Areal des Schloss Weinzierl die besten 1.000 Jagdhornbläser mit

insgesamt 80 Bläsergruppen ihr musikalisches Feingefühl unter Beweis. Wertungsrichter beurteilen die

Fertigkeiten der Teilnehmer in drei Leistungsgruppen: Bewertet werden Tempo, Dynamik, Rhythmus,

Artikulation, Stimmung, Zusammenspiel, musikalische Gestaltung und der Gesamteindruck der Gruppen.

Den Gewinnern winken tolle Preise sowie Ehren-Abzeichen des NÖ Jagdverbandes.

Event für die ganze Familie

Das Jagdhornfest ist ein Event für die ganze Familie. Die Besucher erwartet ein feierliches Programm im malerischen Schlosspark-Ambiente sowie herrliche regionale Kulinarik. Am Samstag sorgen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesjägermeister Josef Pröll persönlich für das leibliche Wohl der Gäste und schenken

erlesene niederösterreichische Weine aus.

In der Jägerschaft ist Niederösterreich gemeinhin als ein Hort des traditionellen Jagdhornblasens

bekannt. Mit über 1.300 aktiven Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläsern aufgeteilt auf rund 120

Bläsergruppen nimmt das Land, was die aktive Pflege dieses Brauchtums betrifft, unter den anderen

Bundesländern eine Vorreiterrolle ein. „Der Jagdhornbläser-Wettbewerb ist für den NÖ Jagdverband

immer ein Highlight im Veranstaltungskalender. Man spürt selten so viel Freude und Leidenschaft für

jagdliches Brauchtum, wie beim gemeinsamen Jagdhornblasen. Dass das musikalische Niveau von Jahr

zu Jahr steigt, freut uns natürlich besonders“, sagt der Landesjägermeister von Niederösterreich, Josef Pröll.

Die archaischen Töne des Jagdhorns sind in Niederösterreich bei vielen Anlässen nicht wegzudenken:

Zur festlichen Gestaltung von Hubertusfeiern, Hochzeiten, der letzten Ehre für einen verstorbenen

Jagdkameraden sowie zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen sind die Bläsergruppen stets anzutreffen.

Dennoch hat das Jagdhorn seine Wurzeln in vielfältigen praktischen Funktionen: „Rund um die Jagd

waren Hornsignale zur Abstimmung unter den Jägerinnen und Jägern die einzige

Verständigungsmöglichkeit. Während heute das Jagdhorn als Sinnbild für weidmännische Traditionen

steht, war die Ausübung des Handwerks Jagd in früheren Zeiten ohne dessen Signale unmöglich“, erinnert

Sylvia Scherhaufer, die Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes, an den historischen Ursprung des

Jagdhornblasens.

Programm