Jäger im Bezirk Scheibbs: „Gefahren lauern auf Niederwild“

Zuerst die gute Nachricht: Die gefürchtete afrikanische Schweinepest, die in einem Großteil von Europa zu großen Verlusten unter dem Schwarzwild führt, ist in Österreich noch nicht aufgetreten. Höchste Vorsicht, mahnt Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster, sei trotzdem einzuhalten, denn das Virus sei hoch ansteckend und lange lebensfähig: „Es wird nicht nur durch infizierte Tiere eingeschleppt, sondern durch Menschen, die mit solchen in Verbindung gekommen sind, zum Beispiel landwirtschaftliche Erntehelfer.“

Der Fund verendeter Tiere sei daher sofort dem Amtstierarzt zu melden. „Sollte die Seuche auftreten, tritt sofort ein Notfallplan in Kraft“, sagt der Bezirksjägermeister. „Das Virus überträgt sich auch auf Hausschweine, und das hätte einen sofortigen Exportstopp von österreichischem Schweinefleisch zur Folge.“ Schwarzwild komme im Bezirk Scheibbs übrigens vor allem in den Hegeringen im Süden vor: „Dort wird sehr genau darauf geschaut, wie es den Wildschweinen geht.“

Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster (links außen) mit anderen Jägern vor Beginn einer Fuchsjagd. Foto: Schuster

Ein weiteres, immer wieder in den Schlagzeilen auftauchendes Jagd-Thema, der Wolf, ist im Bezirk ebenfalls nicht im Vordergrund. Zwei Sichtungen habe es gegeben und zwei Verdachtsfälle auf Wolfrisse, die sich durch DNA-Proben jedoch nicht bestätigt hätten. Dem Jäger Sorgen machen jedoch ganz andere Raubtiere, denn zusätzlich zu Fuchs, Marder und Dachs verbreiten sich derzeit Waschbär, Marderhund und Goldschakal in ganz Europa. Für das Niederwild wie Rebhuhn, Fasan und Feldhase, das ohnehin durch heimische Beutegreifer und intensive Landwirtschaft stark dezimiert ist, eine zusätzliche Gefahr.

Klimawandel bringt für Wild viele Gefahren

Veränderungen, vor allem im alpinen Raum, bringt der Klimawandel für das Wild im Süden des Bezirks. „Die Vegetation im Frühjahr setzt früher ein, die Äsung verholzt zu früh, sodass die Gamskitze sie nicht mehr fressen können. Außerdem ist es dem Gamswild auf den Höhen zu heiß, daher wandert es herunter in die Wälder und wir haben dort vermehrte Bissschäden“, erklärt Schuster die durch den Klimawandel hervorgerufene Kettenreaktion. Zwei sehr seltene Tiere werde es in naher Zukunft im Bezirk wohl nicht mehr geben: „Alpen-Schneehase und Schneehuhn verfärben sich im Winter weiß. Aber wenn im Winter, so wie es auch in Zukunft der Fall sein wird, kein Schnee liegt, ist das für diese Tierarten fatal.“

Gute Nachrichten vermelden die Jäger aus eigenen Reihen: „Die Jagdprüfung ist für die Jungen interessant wie fast nie zuvor, und es sind auch immer mehr Frauen, die sich für die Jagd interessieren“, freut sich Schuster. Dass bei der Jagd nicht das Töten von Tieren, sondern das Leben im Einklang mit der Natur im Vordergrund stehen soll, möchten die Jäger durch Schulprojekte wie die Waldtage vermitteln.

„Jedes Volksschulkind sollte mindestens einmal im Jahr bei einem Reviertag dabei sein“, wünscht sich Schuster. Die Tiere und das Leben im Wald sowie das richtige Verhalten in der Natur stünden dabei im Vordergrund. Ein neues Angebot für zu Hause oder für Schulklassen seien auch virtuelle Revier-Ausflüge auf der Website www.wildesrevier.at: „Da kann man sein Wissen testen und erweitern oder sich auf einen Reviertag einstimmen“, rät der Bezirksjägermeister.