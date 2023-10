Landjugend Göstling hat neue Leiter

Am Sonntag der Vorwoche hielt die Landjugend Göstling ihre Generalversammlung ab. Nach einem Jahresrückblick und den Danksagungen fanden auch die Neuwahlen statt. Und diese brachten eine Veränderung an der Spitze mit sich. Denn Anna-Lena Blamauer und Markus Wentner gaben die Leitung ab und übergaben an ihre neu gewählten Nachfolger Anna Kainz und Jakob Haidler.

Markus Wentner wird künftig als Leitung-Stellvertreter fungieren, ebenso wie Laura Paumann und Klara Käfer. Die bisherige Leiterin Anna-Lena Blamauer übernimmt künftig die Schriftführung, Kassier ist Martin Haidler.

Besonders erfreulich. Die Landjugend Göstling durfte gleich sechs neue Mitglieder begrüßen. Drei davon, nämlich Sahra Paumann, Theresa Schrefel und Veronika Blamauer, waren bei der Generalversammlung persönlich anwesend.

Als nächsten großen Programmpunkt planen die Jugendlichen die Theateraufführung des Stücks „Krach am Wendelhof“. „Die Proben dafür laufen bereits auf Hochtouren“, berichtet Anna-Lena Blamauer. Premiere ist am 28. Dezember.