Töpperkapelle Neubruck: Nach dem Luster ist vor dem Altar

Der Hammerherr und Industrielle Andreas Töpper ließ die Töpperkapelle zwischen 1831 und 1834 errichten. Sie ist kultureller Mittelpunkt des interkommunalen Areals an der Gemeindegrenze von Scheibbs und St. Anton an der Jeßnitz. Der Altar war bereits im Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 in seiner Grundsubstanz gesichert worden, der finale Restaurierungsschritt soll nun erfolgen.

Bei der Mitgliederversammlung wies Fördervereinsobmann Johann Schragl auch auf das reichhaltige Veranstaltungsprogramm hin, mit dessen Hilfe man ein kulturell interessiertes Stammpublikum für die Töpperkapelle begeistert.

Der Auftakt erfolgt traditionell mit einer Maiandacht, die heuer am Sonntag, 7. Mai, um 14.30 Uhr am Kapellenvorplatz gefeiert wird. Am Samstag, 1. Juli, 11 Uhr, setzt die von Herbert Schlöglhofer koordinierte Reihe „Musikalische Kostbarkeiten“ ein. Erstmals sind Bernhard Wininger (Orgel) und Michaela Wininger (Gesang) zu Gast. Bis in den September hinein erklingen die „Musikalischen Kostbarkeiten“ mehrmals – am 29. Juli („Musik und Literatur bei Kerzenschein“), am 26. August und am 23. September.

Veranstaltungstipps:

Maiandacht vor der Töpperkapelle: Sonntag, 7. Mai, 14.30 Uhr

Sonntag, 7. Mai, 14.30 Uhr Musikalische Kostbarkeiten:

Samstag, 1. Juli, 11 Uhr: Bernhard Wininger (Orgel), Michaela Wininger (Gesang)

Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr: Musik und Literatur bei Kerzenschein - Judith McGregor (Viola), Herbert Schlöglhofer (Orgel), Marianne Schragl (Texte), Berthold Panzenböck (Texte)

Samstag, 26. August, 11 Uhr: Felix Deinhofer (Orgel), Michael Brunthaler, Vanessa Bundschuk, Magdalena Steiner, Daniel Fischer (Viola-Quartett)

Samstag, 23. September, 11 Uhr: Franz Reithner (Orgel), Sylvia Kummer (Gesang)

Bei der Mitgliederversammlung des Töpperkapelle-Neubruck-Fördervereins wurde das Jahresprogramm 2023 beschlossen, von links: Walter und Inge Reiter, Berthold Panzenböck, Marianne Schragl, Walter Windpassinger, Herbert Schlöglhofer, Gertrude Schrittwieser, Obmann Johann Schragl, Daniela Fux, Bürgermeisterin Waltraud Stöckl, Richard Ehrlich, Marianne Resch und Johann Schagerl. Foto: www.eisenstrasse.info

