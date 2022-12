Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Erlauftal

Ratay und Resch holen sich Eisenstraßen-Weste

Den Startschuss des Eisenstraßen-Laufcups macht der 16. Donau Au Halbmarathon in Ardagger und das große Final in Kematen folgt in Kematen. Bei insgesamt acht Rennen war Jan Ratay am Start. Der Scheibbser, der für den LCA Amstetten an den Start ging, gewinnt dabei sechs Rennen und sichert sich die Eisenstraßen-Weste. Bei den Damen gewinnt eine alte Bekannte. Lucia Resch vom LCU Euratsfeld nimmt bei sieben Rennen teil und jubelt dabei über vier Sieg. Damit sichert sie sich den Gesamtsieg.

Jan Ratay und Lucia Resch waren die Gesamtsieger beim Eisenstraßenlaufcup 2022. Insgesamt umfasste der Cup zehn Läufe. Foto: privat

Nach NÖ-Cup-Sieg kam Admira

Die Kicker der SVg ATP Metallbau Purgstall haben im Sommer eine kurze Pause. Zuerst sicherten sie sich in der Verlängerung den Admiral NÖ-Meister-Cup gegen Hohenau. Das goldene Tor erzielt der eingewechselte Mathias Hofmarcher.

Das goldene Tor bei der ersten ÖFB-Cup-Runde erzielt der eingewechselte Mathias Hofmarcher. Foto: Raimund Bauer

In der ersten Runde des ÖFB-Cups schlägt sich die Moser-Truppe gegen den Zweitligisten Admira beachtlich, muss sich aber 2:4 geschlagen geben.

ESV Wang holt sich Staatsmeister-Titel

Der große Traum für den ESV Wang rund um Obmann Stefan Solböck ist im Sommer wahr geworden. Die Truppe rund um Markus und Wolfgang Karl, Jakob, Patrick und Stefan Solböck sowie Christian Hobl sichert sich den Staatsmeistertitel. Dabei hat der neue Staatsmeister auch das Glück im Final-Four gepachtet. Bereits im Halbfinale hilft ein Fehlwurf von Straßwalchen.

„Da hatten wir das Glück, dass wir im Vorjahr nicht hatten. Da hätte schon alles vorbei sein können“, weiß Stefan Solböck. Vor dem Finale plagt Wang auch noch die dünne Kaderdecke. Top-Spieler Christian Hobl muss aus privaten Gründen passen. Zudem hat Patrick Solböck mit einer leichten Verletzung aus dem Halbfinale zu kämpfen. Ersatzmann Wolfgang Karl zickt auch der Rücken. „Vielleicht hatten wir dadurch die notwendige Lockerheit. Wir gingen ohne Erwartungen ins Finale“, berichtet Solböck.

Das Finale ist aber eine klare Angelegenheit für die Wanger. Bereits nach den ersten Durchgängen erspielt sich der ESV Wang einen sieben Punkte Vorsprung. Den gibt der neue Staatsmeister auch nicht mehr aus der Hand. „Ein Wahnsinn, dass wir es geschafft haben. Vor allem die Finalleistung war sensationell. Am Ende ist es einfach passiert“, fasst es Solböck zusammen.

Die Truppe des ESV Wang mit Obmann Stefan Solböck, Wolfgang Karl, Patrick Solböck, Markus Karl und Jakob Solböck (v. l.) gewinnt den Staatsmeistertitel. Foto: privat

SC Wieselburg: Knapp vor dem Aufstieg

Was für eine Saison legt der SC Wieselburg in der 2. Landesliga West hin. Die Truppe von Trainer Rudolf Vogel muss lediglich eine Niederlage hinnehmen und ergattert 65 Punkte. Für den Aufstieg reicht es dennoch nicht. Haitzendorf setzt sich mit einem Punkt Vorsprung durch. Über den Sommer tanken die Braustädter wieder neue Kräfte und haben auch in der neuen Spielzeit den Titel im Visier. Mit 26 Punkten liegen die Kicker auf dem dritten Platz mit sechs Punkten Rückstand auf den derzeitigen Tabellenführer aus Ybbs. Zumindest in der Torschützenliste liegt ein Braustädter an der Spitze. Gabriel Hinterberger ist personifizierte Torgarantie. Er erzielt im Herbst 15 Tore und damit mindestens einen Treffer pro Spiel.

Der SC Wieselburg verbucht eine Traumsaison - für den Aufstieg reicht es allerdings knapp nicht. Foto: Raimund Bauer

Auf in die Frauen Landesliga

Die Damenfußballmannschaft der Union St. Georgen/Leys sichert sich in eindrucksvoller Manier den Meistertitel und den Aufstieg in die Frauen Landesliga. Nach dem Herbstdurchgang noch an zweiter Stelle bleibt der Verfolger in der Rückrunde ungeschlagen und fängt den Tabellenführer Ybbs noch ab. In 14 Spielen trifft der Meister 75 mal. Herausragend dabei Elena Hofmann mit 25 Toren. Über den Sommer entsteht die Spielgemeinschaft mit der FSG Voralpen/Mank. Und das neu geformte Team lässt auch in der Landesliga aufhorchen. Der Aufsteiger schafft auf Anhieb den Sprung auf den fünften Tabellenrang und ist weit entfernt von den Abstiegsrängen.

Die Damenfußballmannschaft der Union St. Georgen/Leys sichert sich den Aufstieg in die Frauen Landesliga. Foto: Johann Wickenschnabel

Rainer Herb mit Silber und Bronze

Altes Eisen rostet nicht. Der beste Beweis ist Rainer Herb. Der mehrfache Masters-Weltmeister lässt auch seine Ski bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz hinunter. Und das mit Erfolg. Zwar bleibt eine Goldmedaille aus, dennoch ist Fahrt in die Schweiz die Reise wert. Im Riesenslalom holt er in seiner Altersklasse die Silbermedaille. Im Slalom unterläuft Herb ein schwerer Fehler. Für die Bronzemedaille reicht es allemal. Zwei erste Plätze erreicht er hingegen bei der Gebietsmeisterschaft und der Vereinsmeisterschaft des SC Göstling-Hochkar. Der nächste Höhepunkt wartet für Herbst bereits im März. Da steigt auf dem Hochkar die Masters-Weltmeisterschaft. Sozusagen auf dem eigenen Hausberg.

Der mehrfache Masters-Weltmeister Rainer Herb sicherte sich dieses Jahr diverses Edelmetall. Foto: Archiv

Lehrjahr in der Bundesliga

Die Purgstaller Volleyballerinnen haben den großen Schritt gewagt. Nach erfolgreichen Jahren in der 2. Bundesliga ergibt sich im Sommer die Möglichkeit des Aufstiegs in die höchste nationale Spielklasse. Die Volleyballerinnen rund um Sarah Kastenberger wagen den Schritt und bezahlen in der Austrian Volley League Women noch Lehrgeld. Vor allem, da die Verantwortlichen weiterhin auf die eigenen Spielerinnen setzen und keine finanziellen Abenteuer eingehen. Immerhin: Einen Sieg fährt die junge Mannschaft in der höchsten österreichischen Spielklasse ein und sammelt genügend Erfahrung.

Die Purgstaller Volleyballerinnen fährt in der Austrian Volley League Women einen Sieg ein. Foto: Archiv

Treffsicherer Pickl

Mit zwei Mal Edelmetall tritt Sportschütze Bernhard Pickl die Heimreise von der Weltmeisterschaft in Kairo an. Der Sportler des Schützenvereins Gaming ist in Ägypten gleich neun Mal im Einsatz und gewinnt Bronze im Mixed-3-Stellungsmatch. Doch auch mit der österreichischen Mannschaft lässt Pickl noch einmal aufhorchen. Er sichert sich im Liegendbewerb die zweite Bronzene.

Grund zum Feiern: Sportschütze Bernhard Pickl war in Kairo äußerst erfolgreich. Foto: Archiv

Freud und Leid

Während die Tenniscracks aus Scheibbs über den Meistertitel in der Landesliga B2 jubeln, hat die Purgstaller Mannschaft in der Landesliga A nur wenig Freude. In der kommenden Spielzeit geht es für den Tabellenletzten wieder eine Liga niedriger.

Während die Tenniscracks aus Scheibbs über den Meistertitel in der Landesliga B2 jubeln, hat die Purgstaller Mannschaft in der Landesliga A nur wenig Freude. Foto: Archiv

Historisches Wettkampfjahr

Die Athletinnen und Athleten der Union Volksbank zeigen Jahr für Jahr ihr Leistungspotenzial. Vor allem der Leichtathletik-Nachwuchs lässt aufhorchen. So springen bei den niederösterreichischen U16-, U18- und U20 Meisterschaften insgesamt 23 Medaillen heraus. Mit acht Medaillen bei der österreichischen Meisterschaft in Götzis erreicht die Union ihr bestes Vereinsergebnis. Larissa Weber überwirft im Speerwurf erstmals die 40-Meter-Marke und Dominik Distelberger holt sich im Hürdenlauf seinen 26. österreichischen Meistertitel. Kugelstoßer Georg Stamminger räumt nach zwei Jahren Verletzungspause noch Bronze ab. Besonders der Erfolg bei den Vereinsvergleichen in Graz.

Erstmals stellt Purgstall eine Damenmannschaft. Diese kommt auf Platz zwölf. Eine Premiere auch bei den Herren, die mit Bronze die erste Medaille bei den Vereinswettkämpfen erreichen. „Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle meine Trainer. Ohne euch wären all diese Erfolg nicht möglich“, freut sich Obmann Walter Mittendorfer abschließend.

Hinter den Athletinnen und Athleten der Union Volksbank liegt ein erfolgreiches Jahr. Foto: Archiv

