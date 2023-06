Ab Juli kocht Midori in Purgstall

Wenn es nach den Resultaten ihrer Schülerinnen bei Wettbewerben geht, ist Midori Distelberger aus Wieselburg eine der erfolgreichsten Gesangslehrerinnen Niederösterreichs. Als Musiklehrerin ist die gebürtige Japanerin bereits in Pension, aber beruflich startet sie noch einmal neu durch – mit ihrer zweiten Leidenschaft neben der Musik, dem Kochen.

Seit Jahren bietet Midori Distelberger japanische Kochkurse und Catering an. Jetzt erfüllt sie sich den Traum vom eigenen Lokal am Kirchenplatz in Purgstall. In dem kleinen Lokal mit Bar und einigen Stehtischen wird sie ab Juli von Montag bis Freitag ihre Kunden mit japanischem Essen verwöhnen. Maki, Ramen, Lachs-Teriyaki, Chili-Huhn – Liebhaber der japanischen Küche kommen bei „Midoris Kitchen“ voll auf ihre Rechnung.

Wer japanisches Essen noch nicht kennt, wird die Vorzüge schätzen lernen, denn die japanische Küche ist gesund, vielseitig und verwendet hochwertige Zutaten. „Wir werden wöchentlich wechselnde Menüs anbieten“, sagt Midori Distelberger. „Alle Speisen sind zum Mitnehmen. Es wird Gerichte mit und ohne Fleisch, Fisch und auch vegane Gerichte geben. Es soll für jeden etwas dabei sein.“ Auch japanische Süßigkeiten, wie etwa Matcha-Kuchen, werden auf der Karte stehen.

Eine bestimmte Mehlspeise gibt es übrigens nur in Midoris Kitchen und nirgendwo sonst auf der Welt: Die von ihr selbst kreierte, köstliche „Cheesecake a la Midori“.