Japanische Tattoos und englische Sprache beleben Scheibbs

Fünf Gründertickets stehen den zwölf Projektgemeinden im Zuge des Leader-Projekts „Gründung findet Stadt 2.0“ zu. Die Stadtgemeinde Scheibbs vergab in der Vorwoche ihre letzten beiden Gründertickets: Jerome Small überzeugte die Jury mit seinem Konzept „EasyPeasy English“. Und auch der Tätowierer Bernhard Hauptmann profitiert mit seinem „Blue Dragon Tattoo Studio“ von der Gründerinitiative der Eisenstraße NÖ.

Der gebürtige Südafrikaner Jerome Small ist bereits erfolgreich als Native Speaker in österreichischen Schulen unterwegs. Nun möchte er den Weg in die Selbstständigkeit mit seinem Online- und Offline-Angebot „EasyPeasy English“ gehen. Einen geeigneten Ort dafür hat er in einem Leerstand bei der Rathausstiege gefunden. Wichtig ist ihm, dass die Kinder Freude und Spaß am Lernen haben.

Das „Blue Dragon Tattoo Studio“ von Bernhard Hauptmann wird in der Rathausgasse 2 eröffnen. Die Idee dazu kam ihm während einer Weitwanderung in Amerika. Danach verschrieb er sich komplett der Ziel der Unternehmensgründung. Spezialisiert hat sich der motivierte Gründer auf japanische und „Old school“-Tattoos.

Das Projekt „Standortmarketing Eisenstraße – Gründung findet Stadt 2.0“ wird aus Mitteln des Landes Niederösterreich und der Europäischen Union kofinanziert.

Bereits 16 Gründertickets wurden vergeben:

Susanne Lindner – Blumenschmiede, Ybbsitz

Bettina Wutzl – Die Flaschenpost, Waidhofen a/d Ybbs

Christa Steinauer – margareta&rosa, Waidhofen a/d Ybbs

Theresa Resel – Beauty Zentrum, Scheibbs

Lea Muck – Restaurant Kunterbunt, Waidhofen a/d Ybbs

Anita Schörkhuber – Hoaschneidstüberl, Waidhofen a/d Ybbs

Petra Rumpl-Sederl – Two 4 Sharp Art, Scheibbs

Michael Pichler – 3Raum, Waidhofen a/d Ybbs

Jürgen Selmann – Farbenfachhandel, Scheibbs

Franz Koprax – Kaffeeladen, Wieselburg

Andreas Wieser – AW Holztechnik, Randegg

David Haselsteiner - GlasPro GmbH, Randegg

Daniel Vögerl und Daniel Krenn – Das Handwerk, Lunz am See

Andreas Buder und Karin Hager – ANKA, Lunz am See

Jerome Small – EasyPeasy English, Scheibbs

Bernhard Hauptmann – Blue Dragon Tattoo, Scheibbs

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.