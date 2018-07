Am 11. Juli feiert der Scheibbser Maler Josef Bramer seinen 70. Geburtstag. Christian Eplinger traf ihn zum Interview über sein Leben und die Malerei.

Wenn der Kaspar in die Jahre kommt .

NÖN: Am 11. Juli feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Dabei scheint die Zeit in den letzten Jahren spurlos an Ihnen vorbeigegangen zu sein. Welche Bedeutung hat das Alter für Sie?

Josef Bramer: Natürlich beschäftige ich mich mit dem Alter und denke auch an den Tod. Viele meiner Bilder haben mit dem Tod zu tun, aber ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und werde wohl nie ganz erwachsen sein. Mein Glas ist immer halbvoll. Mir ist wichtig was, heute und jetzt ist.

Und wie zufrieden ist Josef Bramer mit dem heute und jetzt?

Bramer: Sehr. Ich habe ein erfülltes Leben. Mir geht es gesundheitlich relativ gut. Ich kann mir das Leben so leisten, wie ich es mir leisten will. Ich gefalle mir heute besser als in meiner Jugendzeit, auch wenn sich die Mädels nicht mehr so oft nach mir umdrehen. Aber vor allem habe ich eine Familie, die über allem für mich steht – sie kommt auch vor der Malerei.

Derzeit sind Sie viel als Opa im Einsatz?

Bramer: Ja, meine Frau Vroni und ich verbringen viel Zeit mit unserem zweijährigen und sehr aufgeweckten Enkerl Sebastian. Es ist für uns wunderbar, ihn beim Heranwachsen erleben zu dürfen. Sebastian ist ein neuer Lebensmittelpunkt für uns.

Und auch ein Grund, wieder öfter nach Scheibbs zu kommen?

Bramer: Durchaus. Wir alle sind sehr gerne heraußen in der Natur und genießen mit der gesamten Familie unsere wunderbare Mostviertler Landschaft.

Wieder fix nach Scheibbs zu ziehen, kommt für Sie aber nicht in Frage?

Bramer: Nein. Ich lieben den Kontrast zwischen Scheibbs und Wien. Hier sauge ich die Natur in mich auf und lasse mich inspirieren. Ich fahre mit meinem Mofa durch die Gegend und male. Aber die wirklichen Bilder entstehen in Wien in meinem Atelier. Ich brauche auch das Großstadtflair.

Apropos Scheibbs. Dort klafft nach dem Hotel-Abriss derzeit eine große Baulücke mitten im Zentrum. Schmerzt Sie der Abriss?

Bramer: In gewisser Weise ja, weil ich einerseits viele persönliche Erinnerungen an das Hotel habe. Ich habe dort in der Schwemme sicher zwei Jahre meines Lebens beim Kartenspielen mit Freunden verbracht. Aber das ist vorbei. Nachtrauern bringt nichts. Dennoch hätte ich mir gewünscht, man hätte versucht, das alte Jahrhundertbauwerk zu erhalten. Der Neubau wird ein moderner Bau. Wie sehr dieser ins Stadtbild passt, wird sich zeigen. Grundsätzlich können Kontraste auch ihre Reize haben.

Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Sie malen die Bilder für sich selbst. Sie sind ein Sammler ihrer Werke und können sich oft nur schwer trennen.

Bramer: Daran hat sich nichts geändert. Aber natürlich muss ich auch Bilder verkaufen. Ich bin daher ein glücklicher Künstler, wenn ich Menschen eine Freude bereiten kann und sie mit meinen Bildern in ihren Wohnzimmern leben wollen. Das ist mir viel lieber, als wenn meine Bilder zu Spekulationszwecken gekauft würden. Ich habe keinen fixen Vertrag mit einer Galerie, aber ich habe viele Kontakte zu Galeristen und dadurch einen breiten Kundenstamm. Das passt für mich. Kommenden Samstag wird zum Beispiel eine Ausstellung der Sammlung Infeld mit Werken von mir in Dobrinj auf der Insel Krk eröffnet.

Wie viel Zeit verbringen Sie heute noch mit dem Malen?

Bramer: Eigentlich mehr als früher, weil ich mich nicht mehr so viel in Kaffeehäusern herumtreibe. Aber ich bin kein Beamter, der seinen gewohnten Arbeitsrhythmus hat. Ich bin Maler. Wenn mich die Muse küsst, dann male ich schon einmal einen Tag und eine Nacht durch. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich mehrere Tage hintereinander keinen Pinsel angreife.

Bäume, die Natur und vor allem der Kaspar haben Ihre Werke viele Jahrzehnte geprägt. Zuletzt haben Sie auch viele Stilleben gemalt. In welche Richtung geht es weiter? Gibt es konkrete Projekte, die Sie verfolgen?

Bramer: Das wird sich zeigen. Derzeit habe ich mich mehr den Stilleben verschrieben, wobei auch dort die Kontraste nicht zu kurz kommen. Aber es gibt auch andere Projekte, an denen ich arbeite. Zum Beispiel entwickle ich gerade ein Logo für das 150-Jahr-Jubiläum des Francisco Josephinums. Auch ein Buch über den Rotschildschen Urwald und das Weltnaturerbe ist gemeinsam mit meinem Sohn Joseph, ein wunderbarer Fotograf, in Planung. Nur eine große Sonderausstellung genau jetzt zu meinem 70er wird es nicht geben. Genausowenig werde ich groß feiern. Ich feiere ohnehin jeden Tag, dass ich auf der Welt bin und dass ich eine wunderbare Ehefrau und Familie habe. Ohne Vroni hätte ich viel nicht geschafft.

Sie gelten als zeitkritischer Maler, der mit seinen Bildern der Gesellschaft auch einen Spiegel vor das Gesicht hält, ohne dabei direkt und offen Kritik zu üben oder sich in ein parteipolitisches Lager schlagen zu lassen.

Bramer: Dabei wird es auch bleiben. Ich zähle Politiker zu meinen Freunden, lasse mich aber nicht vereinnahmen oder gar benützen. Als Künstler kannst du die Welt nicht retten, aber du kannst einen Beitrag leisten, sie zu verbessern. Und das sollte man als Künstler zumindest versuchen.