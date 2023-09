Erste Ausstellung über den „Scheibbser Herrgottschnitzer“

„In Scheibbs und der Region begegnet man vielerorts großen und kleinen Kunstwerken aus Holz oder Stein von Josef Schagerl sen. - von zahlreichen Altären, Altar- und Heiligenbildern bis hin zu den Krieger- oder Grabdenkmäler oder Krippenfiguren. Darunter auch jene 25 überlebensgroße Figuren, die er für die Altarkrippe in der Kapuzinerkirche Scheibbs in den Jahren 1912/13 geschaffen hatte. Dennoch blieb er in Scheibbs immer der Bilder- oder Herrgottschnitzer aus Peutenburg“, sagte Hans Hagen Hottenroth bei der Ausstellungseröffnung am Freitagabend im Scheibbser Rathaus. Dort sind noch bis 6. Oktober zahlreiche Bilder und Leihgaben sowie Schagerls Schnitzwerkzeug zu sehen, unter anderem ein bisher noch nicht gezeigte unvollendete Skulptur aus Holz.

„Dieses Werk war eigentlich ein Auftragswerk für einen hohen NS-Bonzen. Es zeigt eine Mutter mit ihren vier Kindern. Eigentlich sollte Josef Schagerl die Kinder als tüchtige Arbeiter abbilden. Doch er ließ sie beten, wodurch der NS-Offizier ihm sofort den Auftrag entzog und das Werk nie fertiggestellt worden ist“, erzählt der Scheibbser Stadtarchivar Hans Schagerl (nicht verwandt mit dem Künstler), der diese Ausstellung zusammengestellt hat.

Dazu wird seine Lebensgeschichte festgehalten. Diese hat sein Sohn Sepp Schagerl, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und über den eine Ausstellung in der Galerie für Gegenwartskunst in Scheibbs zu sehen ist, zum Glück mit vielen Bildern und dank der seinerzeitigen Unterstützung der Druckerei Radinger in einem Buch verewigt.

Schon als Schulkind begann er zu schnitzen

Josef Schagerl sen. ist am 29. Jänner 1872 in Scheibbs geboren und hat schon als Schulkind gerne geschnitzt. Über Vermittlung von Probst Urlinger machte er von 1886 bis 1890 in Ottensheim bei Linz eine Altartischlerlehre und kehre als Meister zu seinen Eltern auf den Buchberg zurück. Nach einer Gehilfentätigkeit beim Innsbrucker Kirchenbildhauer Dominikus Trenkwalder beschaffte ihm Gustav Bamberger einen Studienplatz an der Wiener K.u.K Kunstgewerbeschule, die er von 1893 bis 1898 besuchte. Daneben hatte er bereits Aufträge für Kirchenausstattungen und von Privatpersonen. Von 1898 bis 1903 ging er auf Wanderschaft, die ihn über Passau, Nürnberg und Münster nach Westfalen führte. In Münster und in Westfalen arbeitete er auch an Werken für die dortigen Dome mit.

1903 kam er zurück nach Scheibbs, richtete sich am Dachboden seines Elternhauses in Peutenburg ein Atelier ein und verlegte sich auf Auftragsarbeiten. „Josef Schagerl hatte eine unglaubliche Strenge - auch zu sich selbst, die sich auch in seiner Kunst ausdrückt. Eine weitere Eigenschaft war seine Bedürfnislosigkeit. Er hat sich fast geschämt, für seine Werke Geld anzunehmen, sondern sah diese als Gottesdienst an“, schildert Hans Hagen Hottenroth, ein enger Freund von Sepp Schagerl junior, dessen Gattin Gertrude auch bei der Ausstellungseröffnung anwesend war.

Mitwirkende, Leihgeber und Verantwortliche der Ausstellung, von links: Richard Ehrlich, Hans Schagerl, Walter Reiter, Getrude Schagerl, Stadtrat Hans Huber, Hans Hagen Hottenroth, Seraphine Gattringer, Renate und Anton Pumhösel und Bürgermeister Franz Aigner. Foto: Christian Eplinger

Gedenkstätte am Friedhof rechtzeitig fertig geworden

In seinem 70. Todesjahr freute sich Archivar Hans Schagerl auch über die Fertigstellung des „Projektes Friedhof“ berichten zu können. „Wir haben dort rund um den restaurierten Grabstein von Josef Schagerl sen. eine Gedenkstätte mit Grabkreuzen geschaffen, die von ihm hergestellt worden waren“, freute sich Hans Schagerl und überreichte auch die erste Schagerl-Taferl an Scheibbser Grabbesitzer, die ein Kreuz oder einen Grabstein von Josef Schagerl sen. ihr eigen nennen.

„Wir freuen uns, heute die erste Ausstellung über Josef Schagerl sen. in Scheibbs eröffnen zu können. Das ist auch Ausdruck, dass wir stolz sind auf unsere Künstler. Ich darf mich im Namen der Gemeinde bei Stadtarchivar Hans Schagerl und dem Kulturamtsteam rund um Bernhard Hofecker für die Zusammenstellung der Ausstellung sowie bei Hans Hagen Hottenroth für seine Expertise bedanken“, freute sich Bürgermeister Franz Aigner und bedankte sich auch beim Streicherensemble „Bozetto Viola Quartett“ mit Dominik und Daniel Fischer, Michael Brunthaler und Magdalena Steiner, das den Abend musikalisch umrahmte.

Die Ausstellung „Josef Schagerl sen. - Bildhauer, 1872 - 1953“ im Scheibbser Rathaus ist am Samstag und Sonntag (23./24. September) von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie danach bis 6. Oktober zu den Amtszeiten (Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich auch von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr) frei zugänglich.