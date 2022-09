130 Jahre Lunzer Bienenzuchtverein: „Ein Wunder namens Honig“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit der Gründung des Lunzer Bienenzuchtvereins am 13. November 1892 summen zahlreiche Bienen durch die Gemeinde und es dreht sich alles um das goldene Wundermittel Honig. Aktuell zählt die Ortsgruppe Lunz 409 Bienenvölker, die von 32 aktiven Mitgliedern betreut werden. Mit einem bunten Programm wurde das 130-jährige Jubiläum des Vereins vergangenen Sonntag gebührend gefeiert.

In den Tag gestartet wurde mit einer Imkermesse in der Pfarrkirche Lunz. Nach der Ankunft im Zellerhof schnappten sich Ortsgruppen-Obmann Hermann Schagerl und Stefan Heigl das Mikrofon, um dem aufmerksam lauschenden Publikum ihre Belegstelle am Obersee vorzustellen, mit der sie den Bienennachwuchs sichern wollen. „Danke für euer Engagement. Wir sind stolz auf eure Arbeit, denn nur wenige Imker im Bezirk beschäftigen sich mit der Zucht“, weiß Präsident des NÖ Imkerverbandes Josef Niklas den Einsatz des Vereins zu schätzen. Passend dazu gab es durch den deutschen Imkermeister Friedrich-Karl Tiesler einen spannenden Exkurs zum Thema „Lunz und sein Einfluss auf die Zuchtarbeit“.

Nichts als Dankbarkeit und Lob für die harte Arbeit

„Bei uns ist die Natur noch in Ordnung, weil die Bienen die Bestäubung erledigen. Das wird durch eure Arbeit gesichert“, richtete allen voran Bürgermeister Josef Schachner Dankesworte an die anwesenden Imker. Dem schloss sich auch Bezirkshauptmann Johann Seper an: „130 Jahre lang versüßt ihr uns schon das Leben mit den Bienen, die hier unterwegs sind.“ Mit der besonderen Weisheit „Es gibt kein Gericht, das nicht besser wird, wenn man Honig dazu gibt!“ entpuppte sich Landtagsabgeordneter Anton Erber als wahrer Feinschmecker und ergänzte: „Den 130. Geburtstag feiert nur etwas, das erhaltenswert ist. Imkerei bedeutet Lebenszukunft!“

Große Freude unter den Imkern herrschte aber nicht nur aufgrund der wertschätzenden Worte, die den hohen Stellenwert der Imkerei deutlich machen: „Wir sind im Bezirk aktuell sehr gut aufgestellt“, blickt Josef Niklas zuversichtlich in die Zukunft und freut sich über die große Honigernte in diesem Jahr. Mit 339 Imkern, 10 Ortsgruppen sowie knapp 4.000 Bienenvölkern im Bezirk kann der Imkerverein eine flächendeckende Bestäubung garantieren.

Auch Neuwahlen für den Bezirks-Imkervereinsvorstand bildeten an diesem Tag einen Programmpunkt. Anstatt Josef Niklas übernimmt künftig Hermann Höhlmüller den Platz als Obmann. Durch seine Arbeit als Stellvertreter kann der Purg staller Imkermeister auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. „Danke für euer Vertrauen! Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und kreative Ideen“, betont er an sein neues Team gewandt. Die Rolle als Obmann Stellvertreter fällt in die Hände von Hermann Schagerl. Ergänzt wird der Vorstand durch Kassier Harald Fuchssteiner und Schriftführer Werner Preibisch sowie deren Stellvertreter Adolf Adelsberger und Gabi Sterkl.

