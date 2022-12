20 Jahre Erlauftaler Bildungskreis

Mit dem Ziel, die Geschichtsforschung in der Region Erlauftal zu forcieren, gründeten Franz und Hildegard Wiesenhofer 2002 den Erlauftaler Bildungskreis. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Projekte verwirklicht, unter anderem 12 Bücher, 13 Sonderausstellungen und Filme. Zusätzlich war der Verein auch an Ausstellungen in Österreich, Italien und Armenien beteiligt. Bahnbrechend waren die Forschungen rund um die k. und k. Kriegsgefangenenlager des 1. Weltkriegs im Erlauftal, die Wiesenhofer in dem Buch „Leben hinter Stacheldraht“ dokumentiert hat. „Am umfangreichsten hat sich mein Zeitzeugen-Projekt über die Jahre 1926 bis 1955, für das ich 300 Zeitzeugen interviewt habe, woraus zwei Bücher, zwei Ausstellungen und zwei Dokumentarfilme entstanden sind“, sagt Wiesenhofer. „Die Geschichte unserer Region und ihre Tradition sollen nicht vergessen werden“, lautet sein Ziel.

