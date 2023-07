20 Jahre Wildnisgebiet Dürrenstein, 2 Jahre Haus der Wildnis

Der Urwald Rothwald im Wildnisgebiet Dürrenstein ist das erste UNESCO-Weltnaturerbe Österreichs und steht damit in einer Reihe mit dem Yellowstone Park und den Galapogos Inseln. „Seit 20 Jahren Wildnisgebiet, seit sechs Jahren UNESCO Weltnaturerbe und seit ewigen Zeiten Urwald. Wir können zu Recht stolz auf unser einzigartiges Wildnisgebiet sein. Doch der Urwald ist nicht nur ein Naturschutz-Juwel, sondern auch ein Hotspot für die Wissenschaft“, hält LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Rahmen einer Exkursion mit unterschiedlichen Forscherinnen und Forschern aus Niederösterreich fest. Geführt von den beiden Ökologen Christoph Leditznig und Reinhard Pekny von der Wildnisgebietsverwaltung wurde der Urwald und seine Bedeutung für das Ökosystem erkundet.

Mit gezielten Forschungsprojekten und der Zusammenarbeit mit Institutionen, wie dem Wassercluster Lunz, wird an Flora und Fauna und der Biodiversität geforscht. Schwerpunkte dabei sind etwa das langfristige Monitoring von Indikatorarten, der Waldentwicklung und der Wildtierpopulationen, genauso wie die Forschung zur Prozessdynamik des Berg(ur)waldes sowie zu den systemaren Leistungen des geschützten Ökosystems. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Forschung zur Gewässerökologie des Lassingbachs.

„Das Wildnisgebiet ist ein Hotspot der Biodiversität und damit sicher auch ein sehr interessantes Forschungsgebiet. So unberührt wie der Urwald hier ist, bietet er uns sozusagen einen Blick durch ein Zeitfenster in längst vergangene Jahrhunderte,“ zeigt sich Molekularbiologe Martin Hetzer, Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA), begeistert.

Rektor Friedrich Faulhammer von der Universität für Weiterbildung Krems: „Um den hohen Wert des Schutzgebietes und der Biodiversität zu verstehen, bietet es sich auch an, die Expertise verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen miteinander zu verknüpfen. So wird der besonders hohe Nutzen dieser UNESCO-Welterbestätte deutlich und kann für zukünftige Generationen bewahrt werden“.

Albert Rothschild legte 1875 den Grundstein

Das Wildnisgebiet Dürrenstein erstreckt sich in Niederösterreich auf 3.500 ha, davon 400 ha primärer Urwald, im südlichen Teil des Bezirkes Scheibbs, nahe des mächtigen Ötschers. Im Jahr 2021 wurde das Wildnisgebiet um weitere 3.500 ha auf steirischer Seite auf nunmehr insgesamt 7.000 ha verdoppelt. Wegen seiner Ursprünglichkeit und Unberührtheit ist es das erste und einzige Wald-Wildnisgebiet Österreichs. Charakteristisch und einzigartig ist das hohe Alter der Bäume, die zwischen 400 und 1.000 Jahre alt sind. Das Gebiet ist Heimat für Habichtskauz, Luchs und viele weitere äußerst seltene Tier- und Pflanzenarten.

Den Grundstein für den Erhalt der Wälder hat 1875 der damalige Besitzer Albert Rothschild gelegt, der verfügt hat, dass der sogenannte Rothwald nicht forstlich genutzt und sich weiterhin selbst überlassen werden soll. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde das Gebiet von Niederösterreich unter strengen Naturschutz gestellt, sukzessive erweitert und eine Wildnisgebietsverwaltung etabliert.

Wildnisgebiet mit dem „Haus der Wildnis“ erlebbar gemacht

Pernkopf: „Unser Wildnisgebiet Dürrenstein ist Heimat für unzählige seltene Arten. Wir wollen diese unberührte Natur für alle Zeiten schützen und für die Nachwelt bewahren. Um dieses Naturschutzjuwel von internationalem Rang trotzdem erlebbar zu machen, haben wir im Jahr 2021 unser ‚Haus der Wildnis‘ in Lunz am See geschaffen. Seit dem Start haben es bereits mehr als 60.000 Gäste besucht.“ Das Wildnisgebietszentrum ist seither auf einer Ausstellungsfläche von rund 700 m² Informationszentrum für Jung und Alt, Forschungseinrichtung und Anlaufstelle und Ausgangspunkt für Expeditionen und Wanderungen.

Wildnisgebiet-Geschäftsführer Christoph Leditznig ergänzt: „Im Haus der Wildnis bieten wir nicht nur interessante Einblicke für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch Platz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich unter anderem mit Dendrochronologie, mit seltenen Pilzen und Totholzkäfern sowie mit dem Wald als CO₂-Speicher.“