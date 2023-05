35 Jahre Städtepartnerschaft Wieselburg-Einbeck

Am 3. September 1985 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Wieselburg beschlossen, eine Gemeindepartnerschaft mit der Gemeinde Kreiensen, Landkreis Northeim in Deutschland, einzugehen. Die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden erfolgte am 29. Mai 1987 in Kreiensen.

Seit 1. Jänner 2013 ist die Gemeinde Kreiensen in die Stadt Einbeck eingegliedert und die zum Landkreis Northeim gehörende Kommune aufgelöst worden. Die Stadt Einbeck ist mit ihren über 30.000 Einwohnern Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Kreiensen und somit die neue Partnergemeinde der Stadtgemeinde Wieselburg.

Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung kam es am verlängerten Wochenende zum großen Jubiläumsbesuch der Partnerschaftsstadt Einbeck in Wieselburg. Dabei gab es neben einem umfangreichen Besuchsprogramm – vom Stadtrundgang in Wieselburg bis zur Besichtigung des Benediktiner-Stiftes Göttweig und einer Weinverkostung im Weingut Geppel-Mayer in Krustetten – auch ein Arbeitsgespräch im Rathaus-Sitzungssaal, bei dem vor allem die Themen Wirtschaft und Ökologie im Vordergrund standen. „Mit unserem neuen Betriebsservice und unserer Auszeichnung als e5-Gemeinde haben wir bei den Einbeckern anerkennende Zustimmung erfahren“, freute sich Bürgermeister Josef Leitner.

Die offizielle kleine Jubiläumsfeier „35 Jahre Städtepartnerschaft“ samt Rückblick und musikalischer Umrahmung durch die Wieselburger Tanzlmusi fand am Samstagabend in der Hafnerbar statt. Dabei überreichte Bürgermeister Josef Leitner seiner Einbecker Amtskollegin Sabine Michalek auch ein besonderes Geschenk: ein von Wappenkünstler Rupert Wagner angefertigtes Wappen der Gemeinde Einbeck. Zudem wurden ehemalige Verantwortliche der Städtepartnerschaft – von Stadtamtsdirektorin außer Dienst Gudrun Lasselsberger über Kulturstadtrat außer Dienst Günther Hütl bis hin zu den ehemaligen Partnerschaftsbeauftragten aus Kreiensen, Ralf Köhler und Manfred Friedrich, geehrt.

Am Sonntag ging es für die Einbecker Delegation dann wieder zurück nach Deutschland.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.