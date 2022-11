50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Scheibbs und Rutesheim

Initiator dieser Partnerschaft war Karl Schricker. Die Familie von Schricker zog während des Krieges von Wien nach Scheibbs, wo der Vater eine Zahnarztpraxis hatte. Der 1920 in Wien geborene Karl Schricker war im Krieg als Soldat in Rutesheim bei Christian und Emilie Duppel einquartiert. Er gehörte zu der sogenannten „Horst-Kompanie“, die für die Instandhaltung des Flugplatzes Malmsheim zuständig war. Der fußballbegeisterte Niederösterreicher knüpfte schnell Kontakte und spielte in dieser Zeit in der Mannschaft des damaligen Rutesheimer Turnvereins.

Nach seiner russischen Gefangenschaft zog Karl Schricker wieder nach Scheibbs, wo er 1949 seine Frau Resi heiratete. Er verlor in diesen Jahren nie den Kontakt zu seinen Quartiergebern Christian und Emilie Duppel sowie seinen ehemaligen Fußballkameraden in Rutesheim.

Zu Pfingsten 1954 lud Karl Schricker die Mannschaften der nach dem Krieg gegründeten Rutesheimer Sport- und Kulturvereinigung (SKV) zu einem Freundschaftsspiel in seinen Heimatort Scheibbs ein. Die Beziehungen verfestigten sich und aus dem Freundschaftsspiel am 15. Juni 1954 entwickelte sich mehr und mehr eine Freundschaft.

In den 1950er-Jahren fand Schricker Arbeit bei Drescher und zog 1960 mit Frau und Tochter nach Rutesheim. Karl Schricker engagierte sich nun aktiv in der Fußballabteilung der SKV und war hier viele Jahre auch als Jugendtrainer tätig. Auch die freundschaftlichen Fußballbegegnungen mit Scheibbs setzten sich durch Besuche und Gegenbesuche fort. In der neuen Wahlheimat zog die Familie Schricker nach einer Zwischenstation im „Kroneneck“ später sogar in die Scheibbser Straße.

Die beiden Bürgermeister Kurt Schaible und Alois Derfler sowie die Gemeinderäte beider Städte ließen sich in der Folge von einer offiziellen Partnerschaft überzeugen. Am 13. Juli 1972 wurden schließlich die offiziellen Partnerschaftsurkunden unterzeichnet.