Hanni und Walter bleiben dem Ötscherschutzhaus erhalten

Fünf Jahre voller Hürden liegen hinter Walter Zeilberger und Hanni Grießer. Seit 2018 ist das im Jahr 1887 eröffnete Ötscherschutzhaus an der Bergstation des Großen Ötschers in den Händen der beiden Pächter. „Vor allem die letzten drei Jahre waren sehr schwierig für uns, davor hat alles noch gut ausgeschaut“, fasst Walter Zeilberger zusammen.

„Corona, Personalmangel und Teuerungen von Strom und Lebensmitteln haben uns sehr zu schaffen gemacht, was die Arbeit ziemlich mühsam gemacht hat“, wirft der Pächter einen Blick in die turbulente Vergangenheit. „Das Wetter kann man halt nicht ändern, was immer wieder zu großen Herausforderungen in der Personalplanung führt. Auch das gute Verhältnis zur Liftgesellschaft ist von großer Bedeutung. Das war nicht nur in der Corona-Krise so, als das Schutzhaus geschlossen halten musste und wir im Winter, als alle anderen Gastwirtschaften geschlossen hatten, bei der Eibenkogellift-Talstation eine Pommes-Frites-Hütte mit geregeltem Zu- und Abgang betreiben durften“, erinnern sich Hanni Grießer und Walter Zeilberger zurück.

Im November 2021 erschütterte mit „Aus für die Ötscherlifte!“ auch eine weitere Schlagzeile die Lackenhofer Gemeinde. „Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Lackenhof nochmal ruhiger geworden ist“, verdeutlicht Walter Zeilberger, dessen Weg vor 40 Jahren mit einem Umzug von Kärtnen nach Tirol begann, bevor er nach einigen Auslandsaufenthalten auf dem Ötscher landete.

Trotz der ereignisreichen Jahre blickt das Hüttenwirtepaar nach dem Leitsatz „Es kommen wieder bessere Zeiten!“ mit Optimismus in die Zukunft. „Wir konnten mit dem Österreichischen Touristenklub eine gute Vereinbarung aushandeln und bleiben Lackenhof erhalten“, freut sich Schutzhauswirt Walter Zeilberger gemeinsam mit den zahlreichen Feiergästen, einschließlich der Mitglieder des Lackenhofer Musikvereins, auf die kommende Zeit. Die Feier zum fünfjährigen Jubiläum hat damit kurzfristig einen erfreulichen zweiten Grund bekommen und sichert den Betrieb des Ötscherschutzhauses für die nächsten Jahre. Nach der Verkündung dieser überraschenden Neuigkeit musste vor allem Karla Prem Improvisationstalent beweisen. Ihr selbstverfasstes Gedicht anlässlich des Jubiläums wurde prompt umgedichtet und an die freudige Nachricht von Hanni und Walter angepasst.

„Wir haben in Lackenhof tolle Leute kennengelernt und fühlen uns hier sehr wohl. Deswegen möchten wir auf jeden Fall noch einige Jahre weitermachen“, zeigt sich Walter Zeilberger glücklich. „Die Herzlichkeit der Leute hier und die Unabhängigkeit, außer von dem was wir für die Leute tun, erfüllt uns mit Freude“, bestätigt auch Hanni Grießer, die eigentlich aus dem Pflegeberuf kommt und in Lackenhof die Berufung zur Schutzhauswirtin gefunden hat.