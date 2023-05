City Center Wieselburg feierte 20-jährigen Geburtstag

Um 11 Uhr eröffnete Bürgermeister Josef Leitner das Geburtstagsfest des City Center Wieselburg, wie es sich in der Braustadt gehört, mit einem Bieranstich. Danach spielte die Brauereikapelle zum Frühschoppen auf, während Maria Hintersteiner mit ihrem Team vom sPlauscherl die Gäste kulinarisch verwöhnte.

Derweil lief im City Center das Geburtstagsfest mit tollen Aktionen in den Shops sowie Gewinnspiel und Glücksrad-Drehung. Bei der großen Geburtstagsverlosung durch Moderator Peter Brandstetter durfte Mario Kühfuß aus den Händen von Ruefa-Filialleiterin-Stellvertreterin Irmtraud Lengauer den Hauptpreis, einen 2.000 Euro-Reisegutschein, entgegennehmen. Marco Hofreiter von Intersport Schuberth überreichte die Preise zwei und drei – zwei Fahrräder im Wert von 700 und 300 Euro. Die gingen an Christian Koppensteiner aus St. Leonhard/Forst sowie an Josef Parb aus Wieselburg.

Einen besonderen Tag erlebten Therese Teufl (39) aus Randegg, Barbara Lang (49) sowie Gertraud Poglitsch (66), beide aus Wieselburg. Sie waren an diesem Tag die „Styling Queens“ und durften, begleitet von den Styling-Experten Elisabeth Rohregger und Markus Walter sowie von Fotografin Jana Voglauer, sich ihr persönliches Outfit in den Geschäften zusammenstellen und wurden vom dm-Friseur-Team auch top gestylt. „Ein cooles Erlebnis. Es war ein total entspannter Shopping-Tag“, freute sich Barbara Lang.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.