Gaming: Mit Tanzschritten durch das Jahrzehnt

Tanzen hält fit, dass ist allseits bekannt. Den lebenden Beweis dafür liefert Karl Hömstreit, der vor zehn Jahren mit Unterstützung von Veronika Spendlhofer „Tanzen ab der Lebensmitte“ in Gaming gegründet hat. Seither treffen sich jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr Menschen im Alter von 60 bis 86 Jahren im Haus der Begegnung, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Auch am Mittwoch bei der 10-Jahr-Feier kamen rund 40 tanzfreudige Senioren zusammen, um gemeinsam im Gasthaus Schernhammer in Kienberg das vergangene Jahrzehnt Revue passieren zu lassen.

„Neben den wöchentlichen Tanztreffen haben wir auch gemeinsame Ausflüge und Wandertouren unternommen und uns beim Gaminger Bierkirtag sowie der Faschingsverstaltung eingebracht. Außerdem haben wir an Treffen der Tanzvereine in Ungarn Slowenien und Kärnten teilgenommen“, betont Hömstreit, der zur Jubläumsfeier im Gasthaus Schernhammer auch Bürgermeisterin Renate Rakwetz begrüßen durfte. Sie bedankte sich ganz herzlich bei Veronika Spendlhofer und sprach Tanzleiter Karl Hömstreit ihren Dank aus, der mit seiner humorvoll beschwingten Art stets die neuesten Tänze zum Erlernen im Programm hat. Beim treffpunkt:Tanz werden traditionelle Tänze aus aller Welt getanzt. Dazu gehören Kreistänze, Paartänze, Kontra, Line Dance und Square.

Tanzen hält nicht nur körperlich fit, es fördert den Gleichgewichtssinn und das trainiert das Gedächtnis. Denn einfach lostanzen, steht bei „Tanzen ab der Lebensmitte“ nicht auf dem Programm. „Es gibt natürlich eine Choreographie. Ich sage die Tänze an, danach wird einige Minuten geübt, bevor es dann mit Musik losgeht“, meint Karl Hömstreit, der auch gleich mit einer beeindruckenden Statistik aufwarten kann: „Wir haben 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, bei der drei Gruppen, nämlich normal sportliche Personen, Menschen, die regelmäßig Sport betreiben und unsere Mitglieder beim Seniorentanzen im Vergleich in Puncto Gleichgewichtssinn angetreten sind. Und das Ergebnis der Studie zeigt eindeutig: Wir Senioren haben da die Nase vorn.“

Alles spricht also für das Tanzen bis ins hohe Alter. „Und eines darf man nicht unterschätzen, nämlich die soziale Komponente“, betont der Gründer, der auch noch sieben Tanzgruppen, unter anderen eine in Wieselburg-Land, leitet. Für sein unermüdliches Engagement in Sachen Seniorentanz erhielt der aus St. Anton an der Jeßnitz stammende und zertifizierte Tanzleiter von Seniorentanz Österreich, Landesverband Niederösterreich, am Tag vor dem Jubiläumsfest von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich das Verdienstzeichen des Landes NÖ überreicht.

Karl Hömstreit, ehemals Vorsitzender und zertifizierte Tanzleiter von Seniorentanz Österreich, Landesverband Niederösterreich, erhielt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am vergangenen Dienstag in St. Pölten das Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich überreicht. Foto: NLK Burchhart, NLK Burchhart

„Mir ist einfach nur wichtig, dass die Senioren gemeinsam Spaß an der Bewegung und am Tanzen haben. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen“, lädt er alle Senioren zu einer Schnupperstunde ein. Es ist kein fixer Tanzpartner erforderlich. Man kann auch gerne allein kommen und benötigt keine tänzerische Erfahrung.

Anmeldung und Infos:Veronika Spendlhofer: 0664/9428996

Bürgermeisterin Renate Rakwetz mit den Mitgliedern seit der ersten Stunde und Tanzleiter Karl Hömstreit. Foto: Gemeinde Gaming

Geschenke und Blumen gab es für Veronika Spendlhofer, Karl Hömstreit und Bürgermeisterin Renate Rakwetz. Foto: Gemeinde Gaming