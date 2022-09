Göstling feiert 60 Jahre Markt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der kommende Sonntag, 25. September, ist ein Festtag sondergleichen in Göstling. Zahlreiche Ehrengäste sind zur 60-Jahr-Markterhebungsfeier angekündigt. Zudem wird der neue Kindergarten offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das neue Musikheim, in dem seit Ende des Vorjahres schon geprobt wird, sowie der Zubau des Bergrettungshauses werden ebenfalls feierlich eröffnet. Und last but not least feiert der Skiclub sein 90-jähriges und der Motorsportclub sein 20-jähriges Jubiläum. Neben einer Festmesse und einem anschließenden Festakt mit Frühschoppen haben die Besucher an diesem Tag zudem von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Im Festzelt vor dem Kindergarten ist für musikalische Stimmung & Kulinarik gesorgt.

