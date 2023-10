Grund zum Feiern: 20 Jahre Onkologie im Landesklinikum Scheibbs

Die Diagnose Krebs verändert schlagartig den Alltag und leitet meist den Beginn einer langen Reise für die Genesung einer schweren Erkrankung ein. Unabhängig davon, in welchem Klinikum eine Tumor- oder Krebserkrankung diagnostiziert wird, erhalten die Betroffenen der Region Mostviertel in der interdisziplinären Onkologie-Einheit des Landesklinikums Scheibbs ihre Therapien. Die Möglichkeit einer wohnortnahen Therapie ist elementar, um mit einer schweren Erkrankung die Strapazen langer Anfahrtswege zu vermeiden.

„Viele Tumorerkrankungen sind sehr gut behandelbar. Durch den Fortschritt in der Diagnose und Therapie steigen die Heilungs- und Überlebenschancen. Wir feiern im Landesklinikum Scheibbs 20 erfolgreiche Jahre im Kampf gegen Krebs und können stolz auf Innovationen und Therapien zurückblicken, die früher noch undenkbar gewesen wären“, gratuliert Landesrat Ludwig Schleritzko zum Jubiläum der Onkologie im LK Scheibbs.

Die häufigsten bösartigen Erkrankungen auf der Onkologie im Landesklinikum Scheibbs sind im Bereich des Darms, des Magens, der Prostata, der Brustdrüse, der Lunge, der Bauchspeicheldrüse, der weiblichen Geschlechtsorgane sowie des lymphatischen und blutbildenden Systems.

Einfühlsvermögen, Engagement und Hingabe

„Wir möchten uns ganz besonders beim Team der Onkologie für die wertvolle Arbeit bedanken, die hier an schwerstkranken, immunsupprimierten und besonders vulnerablen Personen mit so viel Einfühlungsvermögen, Engagement und Hingabe bei einem sich ständig verändernden und vielfältigen Aufgabenfeld geleistet wird“, betont der Ärztliche Direktor Erwin Schwaighofer im Namen der Kollegialen Führung des LK Scheibbs.

In einem fächerübergreifenden Expertenkreis werden regelmäßig die Befunde der Erkrankten im sogenannten „Tumorboard“ mit Fachpersonen aus den Bereichen Onkologie, Radiologie, Pathologie und Radio-Onkologie aus anderen Kliniken mit Empfehlungen zur weiteren Therapie besprochen. So ist sichergestellt, dass jeweils die beste Therapie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, individuell abgestimmt, angeboten wird. Im Onkologie-Informations-System (OIS) werden niederösterreichweit alle Krebsfälle und deren Behandlungsschritte von der Diagnostik über die Therapie bis zur Nachsorge dokumentiert. Somit ist gewährleistet, dass alle Kliniken sofort Informationen zur aktuellen Behandlungssituation abrufen können, egal wo die weitere Betreuung erfolgt.

Anzahl der Therapien hat sich in 20 Jahren mehr als vedoppelt

„Leider sind die Zahlen in der Onkologie stark steigend. Wurden vor 20 Jahren rund 2.900 Therapien verabreicht, so sind es heuer bereits doppelt so viele. So erhalten heuer an rund 6.100 ambulanten Terminen etwa 1.000 Betroffene ihre individuell abgestimmte Therapie. Durch das Zusammenspiel des gesamten Teams können wir Erkrankte optimal begleiten und so auch stationäre Aufenthalte reduzieren“, berichtet die Kaufmännische Direktorin Klaudia Watzinger.

Das Team der Onkologie im Landesklinikum Scheibbs bietet Beratung, Betreuung und Begleitung hinsichtlich der Tumor- oder Krebserkrankung, die individuelle Planung und Verabreichung der Therapien, die Nachsorge, Unterstützung bei Krisen und die Vernetzung mit Diätologie, Psychologie, dem mobilen Palliativteam (Schmerz- und Symptombehandlung) sowie der Kontinenz- und Stomaberatung.