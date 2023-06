Jahrzehnte voller Freude an der Musik

Die Lunzer Musikkapelle kann auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken. Es waren Bodingbacher, die sich damals mit Lunzern zum gemeinsamen Musizieren zusammenfanden. Die offizielle Gründung der Musikkapelle erfolgte 1903 durch den damaligen Gemeindesekretär Zelger, welcher auch die Rolle als erster Kapellmeister übernahm. Rund 50 Jahre später, im Jahr 1953, entstand dann der Musikverein Lunz am See, dessen Obmann, Direktor Karl Heginger, der Kapelle frischen Schwung gab.

Auch für die Blasmusik im Ötscherland hat Lunz am See eine historische Bedeutung, denn in der Gemeinde wurde am 12. Juli 1953 der „Bezirksverband Scheibbs im Bund NÖ Blasmusikkapellen“ gegründet. Das Amt des ersten Bezirksobmanns hatte ebenfalls der damalige Lunzer Obmann Heginger inne.

Diese Jubiläen nimmt der Musikverein Lunz am See in diesem Jahr zum Anlass, um das Bezirksmusikfest auszutragen. Unter dem Motto „3 Seen – 1 Event“ findet am 8. Juli ab 13 Uhr nach dem Einmarsch und einem Festakt die Marschmusikbewertung des Bezirks Scheibbs statt. Für gute Stimmung am Abend sorgen „Eine kleine Dorfmusik“, Southbrass und „Mostviertel Power“. Am Sonntag, 9. Juli, wird mit einer Festmesse und einem Frühschoppen mit Gastkapellen aus der Umgebung und aus Nachbarbundesländern sowie einem Auftritt von „Vlado Kumpan und seinen Musikanten“ weitergefeiert.