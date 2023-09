40 Jahre Jugendchor Lunz: „Jeder Auftritt hat seinen eigenen Zauber!“

Dass Musik verbindet und das Alter beim gemeinsamen Musizieren keine Rolle spielt, wurde bei der Jubiläumsfeier des Lunzer Jugendchors eindrucksvoll deutlich. Egal ob 13 oder 63 Jahre alt, gemeinsam wurde bis in die Morgenstunden gesungen, getanzt und in Erinnerungen geschwelgt.

NÖN: Vor 40 Jahren wurde der Lunzer Jugendchor gegründet. Wie ist damals die Idee dazu entstanden?

Veronika Schnabel: Anlässlich des Erntedankfestes 1983 wurde damals der Jugendchor gegründet. Der selbst noch sehr junge Pfarrer Norbert Hahn hatte in diesem Jahr gemeinsam mit Monika Huber und Maria Sonnleitner die Idee, jungen Schwung in die Gottesdienste zu bringen. Sie legten mit ihrer neuen, rhythmischen Kirchenmusik den Grundstein für die Entstehung eines stets wachsenden Jugendchores. 2017 habe ich die Leitung von meinem Onkel Hermann Schnabel übernommen. Meine Schwester Johanna begleitet seitdem den Chor mit ihrem Gitarrenspiel. Ich habe außerdem ein wirklich engagiertes Team an meiner Seite und kann mich immer auf alle Sängerinnen und Sänger verlassen.

Am 9. September fand die Jubiläumsfeier mit aktuellen und ehemaligen Chormitgliedern statt. Wie war das Treffen mit den früheren Sängerinnen und Sängern des Jugendchors?

Schnabel: Zu unserem Jubiläumstreffen schickten wir Einladungen an alle 178 ehemaligen Jugendchorsängerinnen- und sänger aus. Unserer Einladung folgten fast 70 dieser ehemaligen Mitglieder, bunt gemischt aus allen Jugendchorgenerationen. Bei Kaffee und Kuchen trafen viele der ehemaligen Sängerinnen und Sänger seit teilweise 20 Jahren das erste Mal wieder zusammen. Dementsprechend fand reger Austausch statt und die enorme Freude der Gäste war den ganzen Tag spürbar. Nach der gemeinsamen Abendmesse mit Pfarrer in Ruhe Norbert Hahn ging es zurück ins Pfarrheim, wo zu live-Musik von „Countryside“ weitergefeiert wurde. Die Musik riss nie ab, zwischendurch griff immer jemand zur Gitarre und es wurde die ganze Nacht gesungen. Das Jubiläumstreffen war für mich der Beweis, dass die Jugendchormitglieder schon seit 40 Jahren einfach leiwande Leute sind, die alle das Herz am richtigen Fleck haben.

Was hat sich im Jugendchor zu damals verändert bzw. was ist nach all den Jahren immer noch gleich geblieben?

Schnabel: Bei der Jubiläumsfeier habe ich gemerkt, dass so vieles gleich geblieben ist. Einerseits was die Musik selbst angeht, da wir vieles aus dem Originalrepertoire des Ur-Jugendchors übernommen haben, wodurch die Probe für unsere Dankmesse recht leichtfiel. Andererseits war es für mich spannend zu beobachten, wie auch die Charaktere der Mitglieder damals und heute so ähnlich sind. Beim gemeinsamen Singen und Tanzen fühlten wir uns alle miteinander verbunden – egal ob 13 oder 63 Jahre alt. Was denke ich besonders am Lunzer Jugendchor ist, ist dass er sich immer wieder erneuert und „verjüngt“ hat.

Wie viele Mitglieder hat der Jugendchor aktuell und aus welchen Altersgruppen kommen die Musikerinnen und Musiker?

Schnabel: Unsere Mitglieder sind zwischen 13 und 23 Jahre alt – ich selbst bin da schon ein bisschen ein Ausreißer. Wir bezeichnen uns als derzeit recht „frauenlastigen“ Chor. Im Moment haben wir nur mehr einen Sänger – wir freuen uns daher über jeden Bewerber, damit wir wieder mehr drei- und vierstimmige Literatur singen können.

Was ist das Schöne am gemeinsamen Musizieren?

Schnabel: Für mich ist das Schöne am gemeinsamen Singen ein Gefühl, das nicht so leicht zu beschreiben ist. Es ist eine Mischung aus dem Ausdruck der eigenen Emotionen durch die Stimme, und den Emotionen, die durch die gemeinsame Musik miteinander erschaffen werden. Bereits das Einsingen bei der Jubiläumsfeier war unglaublich berührend, weil jede und jeder Einzelne mit Begeisterung und Freude mitgesungen hat, einfach unbeschreiblich bewegend.

Bei welchen Veranstaltungen kann man den Jugendchor live erleben und welche Veranstaltungen machen euch am meisten Spaß?

Schnabel: Wir hatten in diesem Jahr schon verschiedene Auftritte: neben kirchlichen Anlässen, wie Taufen, (Goldenen) Hochzeiten, Weihnachten, Ostern oder der Firmung, haben wir zum Beispiel auch auf der Seebühne bei der Eröffnung eines Wanderwegs gesungen. Auch ein eigenes Sommernachtskonzert haben wir am 2. September veranstaltet. Die Weihnachtszeit ist musikalisch betrachtet immer besonders schön, aber eigentlich hat jeder Auftritt seinen eigenen Zauber.

Welche Lieder und Musikrichtungen singt ihr am liebsten?

Schnabel: Das kann ich pauschal so nicht sagen, da jede Sängerin ihre eigenen Lieblingslieder hat und wir aus diversen Genres Lieder im Programm haben. Von Ed Sheeran bis zu den Poxrucker Sisters ist (fast) alles dabei. Bei unserem Konzert wagen wir uns immer an für uns neuartige oder ungewöhnliche Musik und bisher kamen diese Versuche beim Publikum immer gut an.

Welche Auftritte stehen bei euch als nächstes an?

Wir bereiten uns gerade auf den Sonntag der Weltkirche am 22. Oktober vor, wo wir die 9 Uhr Messe mit afrikanischen Traditionals und Spirituals gestalten. Der Sonntag der Weltkirche und das schwungvolle Programm, das wir dafür einstudieren, ist immer ein besonderes Highlight im Chorjahr.