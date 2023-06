Jubiläum Kinderhaus bei ZKW-Wieselburg feierte fünften Geburtstag

Kinder, Eltern, Betreuerinnen und Ehrengäste feierten den fünften Geburtstag der ZKW-Krabbelstube. Stehend, Fünfte von rechts die Leiterin Viona Dallhammer, direkt dahinter Standortleiter Andreas Nix. Foto: Christian Eplinger

S eit fünf Jahren betreiben die Volkshilfe NÖ/Service Mensch und die ZKW Lichtsysteme GmbH gemeinsam eine Krabbelstube am ZKW-Betriebsareal in Wieselburg. Aktuell werden dort 25 ein- bis dreijährige Kinder in zwei Gruppen betreut.

Die Krabbelstube von ZKW befindet sich vielleicht am schönsten Platz des gesamten ZKW-Betriebsareals - direkt neben dem Betriebsrestaurant, nur wenige Schritte entfernt vom Management- & Innovation-Center. Umgeben von viel Grün und weg vom Straßenlärm, sodass man das Rauschen der direkt nebenbei vorbeifließenden Erlauf hören kann. Sofern die Kinder nicht gerade mit ihren Tretrollern vorbeidüsen. Was am 2. Mai 2018 mit einigen wenigen Kindern in der Lichtzwergen-Gruppe begann, ist mittlerweile durchaus angewachsen. Die aus Purgstall stammende Kindergartenpädagogin und Leiterin des Kinderhauses Viona Dallhammer betreut mit ihrem Team - Pädagogin Isabella Fischl sowie die Betreuerinnen Cornelia Gruber und Asli Koc - aktuell 25 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, von denen zumindest ein Elternteil bei ZKW arbeitet. Dallhammer hat 2020 die Leitung von Judith Heigl übernommen. Mittlerweile gibt es neben der Lichtzwergen-Gruppe auch noch die Glühwürmchen-Gruppe. Für den Herbst 21 Anmeldungen - vormittags ab dann kostenlos „Für den Herbst haben wir auch schon wieder 21 fixe Anmeldungen, wobei das bei uns laufend mehr werden", weiß Dallhammer. Insgesamt kann man bis zu 30 Kinder in der Krabbelstube betreuen. Und die Vormittagsbetreuung ist ab Herbst ja dank der NÖ Kindergartenoffensive kostenlos. Für die Nachmittagsbetreuung sind ab Herbst 120 Euro (bis 14.30 Uhr) oder 180 Euro (bis 16.30 Uhr) zu bezahlen. Die ZKW-Krabbelstube hat täglich ab 7 Uhr bis 16.30 Uhr (Freitags bis 14.30 Uhr) geöffnet. Die Eltern können zwischen drei und bis zu fünf Betreuungstagen pro Woche wählen. „Wir sind stolz als Firma, den kleinen Entdeckern hier genug Raum und Möglichkeiten zum Aufwachsen, Spielen und Erkunden zu bieten, während ihre Mama oder Papa bei uns ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen. Die Krabbelstube ist ein lebendiger Ort und für uns durchaus ein Herzensprojekt", betonte ZKW-Standortleiter Andreas Nix bei der fünfjährigen Geburtstagsfeier. ZKW ist eines von nur vier Unternehmen im Mostviertel - neben Umdasch, Magna St. Valentin und dem LK Amstetten -, das eine eigene Krabbelstube oder einen eigenen Firmenkindergarten führt. „Der Benefit dieser Einrichtung kommt nicht nur den Kindern zugute, sondern auch der Firma ZKW und den Eltern, die es dadurch leichter haben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen", unterstrich auch Maria Fuchs-Semmelweis, Bezirksvorsitzende des Volkshilfe-Vereins. Melanie Bischof, Regionalleiterin der Kinderhäuser bei der Volkshilfe, hob die Grundwerte dieses „Vorzeigemodells" hervor: „Unsere Betreuerinnen setzen auf den gesunden Mix zwischen Bewegung und Entspannung - und das verbunden mit gesunder Ernährung. Optimal für die Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren."