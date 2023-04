„Luftwirt-Bert“ aus Gresten feierte den 70er

Der Gemeindearbeiter Engelbert Scheiblauer, besser bekannt als „Luftwirt-Bert“ lud anlässlich seines Siebzigers die Weggefährten im Dienste der Gemeinde zu einem denkwürdigen Zusammenkommen beim Karl-Wirt nach Unterhörhag ein. Ein gebührender Anlass für eine Zwischenbilanz über sein bisheriges kulturelles Schaffen für Gresten und Umgebung.

Stark geprägt vom elterlichern Gasthaus „Luftwirt“ auf der Grestner- bzw. Ybbsitzerhöhe entdeckte er schon in jungen Jahren die Pfarrbühne für den „Lumpazivagabundus“ und wurde in den folgenden Jahren immer mehr zu deren Original und Motor. Daher war es naheliegend, ihm ab 1980 in sieben Gasthäusern der Gemeinde Gresten-Land bei Heimatabenden mit den Geschwistern Frühwald, Wiesergrabler Viergesang oder anderen heimischen Gruppen den Besuchern „Luftwirt-Bert“ als Zugpferd zu präsentieren. Sein unverwechselbarer Humor war schon damals legendär.

Einige Jahre später schlüpfte er auf der Burgarena Reinsberg in Nestroys „Der Zerissene“ in seine Paraderolle, den „Gluthammer“. Von einer anderen Seite lernten ihn 1997 fast 3.000 Besucher auf den Bauernhöfen Gseng und Hochschlag beim NÖ-Regionaltheater Eisenwurzen „Auf der Schattseit‘ – der Bauernanführer Matthias Gruber“ kennen, nämlich in der Rolle des orientierungslosen lutherischen Grestner Pfarrers Wenzel Weiß. Das erste Wirtshaustheater der „Sindige Kirchgang“ beim Luftwirt inspirierte „die3“ - Hermi Bachler, Bert Scheiblauer und Franz Jagric ein eigenes „Wirtshauskabarett’l“ zu wagen. Das Rezept ging auf. Gemeinsam schrieben sie Geschichten über das Leben, Sketches und Liedertexte nach bekannten Melodien, die beim Karl-Wirt-Stadl oftmals für ein volles Haus sorgten.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.